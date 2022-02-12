مصرع شخص فى انقلاب دراجة بخارية بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق "أنشاص - بلبيس" دائرة مركز بلبيس، والذي أسفر عن وفاة قائدها.



تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم طريق انشاص- بلبيس، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات انقلاب دراجة نارية قيادة "صلاح ال م" 20 عاما مقيم فاقوس، طريق "أنشاص- بلبيس" دائرة مركز بلبيس، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة، متأثرا بإصابته.

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.