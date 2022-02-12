السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص فى انقلاب دراجة بخارية بالشرقية

دراجة نارية
دراجة نارية

شهدت محافظة الشرقية، حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق "أنشاص - بلبيس" دائرة مركز بلبيس، والذي أسفر عن وفاة قائدها.


تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم طريق انشاص- بلبيس، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

 

وتبين من التحريات انقلاب دراجة نارية قيادة "صلاح ال م" 20 عاما مقيم فاقوس، طريق "أنشاص- بلبيس" دائرة مركز بلبيس، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة، متأثرا بإصابته.

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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