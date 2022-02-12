السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هل يجوز عدم صيام أيام الحيض بعد رمضان؟.. مستشار المفتي يوضح

مجدى عاشور
مجدى عاشور

ورد سؤال إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من سائلة تقول: «كنت أفطر مدة 7 أيام في عدد من شهور رمضان لعدة سنوات، بسبب الدورة الشهرية وإلى الآن لم أقضِ هذه الأيام، فماذا أفعل؟».

من جانبه، قال عاشور: «اتفق الفقهاء على مطالبة المرأة الحائض بقضاء ما أفطرته أثناء حيضها في غير أيام رمضان، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها في الحيض “كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ”.

وأضاف أنه قد ذهب الفقهاء إلى أن قضاء رمضان لا يجب على الفور بعد انتهاء الشهر الكريم مباشرة، بل يجب وجوبًا مُوَسَّعًا على التراخي، لكنهم اختلفوا في حد التراخي.

وأشار إلى أنه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا بد أن يقع هذا القضاء على مدار العام وقبل دخول شهر رمضان التالي، وإلا وجبت عليها الفدية مع القضاء.

بينما ذهب الحنفية وبعض أهل الاجتهاد من الفقهاء إلى إطلاق حد التراخي مدى العمر، فالمرأة تقضي ما فاتها من غير تقيد بدخول شهر رمضان التالي، ولا إثم عليها حينئذ ولا فدية، بل عليها القضاء فقط لعموم قول الله تعالى: {فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].

وأكد على أنه ينبغي على المرأة أن تسارع في قضاء ما فاتها من أيام في شهور رمضان المتتالية بسبب حيضها، ولها قضاء ما فاتها عن السنوات السابقة بحسب استطاعتها، ولها أن تصومها متفرقة أو متتابعة، لقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم في قضاء رمضان إِنْ شَاءَ فَرَّقَ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ، ولا فدية عليها في ذلك على مذهب الحنفية وهو المختار في الفتوى.

الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديميى لمفتى الجمهورية موقع التواصل الاجتماعي رمضان سنوات الفقهاء المرأة الحائض جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة القضاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

تناولوا «غزل البنات».. إصابة 8 أطفال بتسمم غذائي في الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوى 2022.. خطوات معرفة نتيجة أولى ثانوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

عفاف السيد

القصة فن مصرى قديم

محمود خليل

همس الشعوب عن «تدين الشباب والكبار» فى الستينيات

ماجد حبته

حيرة دولة الألف جزيرة

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

صور

مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

«إعلان الطوارئ وإرسال دعم».. كيف تعاملت إسرائيل مع مخاوف «حرب أوكرانيا»؟

وزير فلسطينى: تصعيد استيطانى غير مسبوق بالقدس الشرقية لتغيير معالمها