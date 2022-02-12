أحمد عثمان يلتقي مهندسي دمياط ويستعرض برنامجه الانتخابي

التقى المهندس أحمد عثمان مرشح النقيب العام لمهندسي مصر وأعضاء مرشحي قائمة الجمهورية الجديدة المكملين وأعضاء الشعب وعدد من أعضاء المجلس الأعلى بعدد كبير من مهندسي دمياط .

وعرض عليهم المهندس أحمد عثمان برنامجه الانتخابي ورؤيته كمرشحا لنقيب مهندسي مصر وطرح نقاشا مفتوحا ما بينه وبين الحضور ، أكد لهم خلاله أن تعديل قانون النقابة على رأس أولوياته باعتباره عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب وأن وجوده في النقابة 8 سنوات كوكيل ووكيل أول النقابة جعله ملم بأغلب المشكلات التي يعاني منها المهندس المصري وخاصة شباب المهندسين.

وأشار إلى أن هناك خطة كبيرة للتعاون بين شباب النقابة وشباب المهندسين وأنه حرص على تشكيل قائمته الجمهورية الجديدة تجمع ما بين الخبرات وحماس الشباب .

وكثف عدد من المرشحين في انتخابات نقابة المهندسين، جولاتهم الدعائية في المحافظات استعدادا للانتخابات التي تبدأ 25 فبراير الجاري.

وأجرى طارق النبراوي، المرشح نقيبا للمهندسين، بصحبة عدد من أعضاء قائمته الانتخابية «نقابيون»، جول في الوادي الجديد ويتبعها بجولة أخرى في الأقصر.

واستعرض النبراوي، خلال جولته برنامجه الانتخابي، مؤكدًا أنه يهدف لإنقاذ النقابة من التهميش وإهدار إرادة المهندسين وإهدار الأحكام القضائية واجبة النفاذ، وأنه سوف يعمل على استقلالية القرار النقابي.

وأشار إلى أن برنامجه يتضمن الشفافية الكاملة والالتزام بالعرض لكافة القرارات الهامة على الجمعية العمومية والتصويت بشكل شفاف وديمقراطي أعمالاً لإرادة المهندسين.

ولفت: برنامجي مع القائمة يتضمن تصحيح مسار الرعاية الصحية مع رفع سقف العلاج فوراً إلى 40 ألف جنيه و مراجعة أوجه القصور في اللائحة بما يضمن وصول الخدمة إلى كافة المحافظات خاصة النائية ودون تحميل المهندسين أي أعباء مالية جديدة، وكذلك إقرار زيادة سنوية للمعاش دون اللجوء إلى المناشدات و الشكل غير الكريم الذي حدث مؤخرًا.

فيما التقى أحمد عثمان، المرشح على منصب النقيب، وأعضاء قائمته «الجمهورية الجديدة»، بعدد من مهندسي البحيرة، خلال زيارتهم للمحافظة.

وعرض عليهم المهندس أحمد عثمان برنامجه الانتخابي ورؤيته كمرشح لنقيب مهندسي مصر وطرح نقاشا مفتوحا ما بينه وبين الحضور، أكد خلاله أن تعديل قانون النقابة على رأس أولوياته باعتباره عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب وأن وجوده في النقابة 8 سنوات كوكيل ووكيل أول النقابة جعله ملم بأغلب المشكلات التي يعاني منها المهندس المصري وخاصة شباب المهندسين وأن هناك خطة كبيرة للتعاون بين شباب النقابة وشباب المهندسين وأنه حرص على تشكيل قائمته الجمهورية الجديدة تجمع ما بين الخبرات وحماس الشباب.

وأكد أنه سيكون حريصًا على التواصل الدائم مع كل المهندسين وزياراته المستمرة لمختلف النقابات الفرعية في المحافظات المختلفة وأن التواصل على أرض الواقع والمستمر هو السبيل لحل المشاكل كل المهندسين.

كما أجرت إيمان علام المرشحة لمنصب النقيب، جولة في محافظة الفيوم، وسبقتها بأخرى في محافظة الشرقية.