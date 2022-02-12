السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

طرق الاستمتاع بقضاء يوم عيد الحب بمفردك

عيد الحب
عيد الحب

بمناسبة اقتراب عيد الحب والذي يحتفل به العالم في 14 فبراير من كل عام، نستعرض لكم عدة طرق يمكن من خلالها الاستمتاع بقضاء عيد الحب بمفردك. 

  • ممارسة حب الذات: عيد الحب يدور حول الحب، الذي يتضمن حب نفسك تذكر أن تحب نفسك وتقوم ببعض الأعمال التي تحبها.
  • شاهد أفلامك المفضلة
  • لديك ليلة مع نفسك: اطلب بعض السوشي، وأطفئ الشموع واستمتع بأمسية جميلة ودافئة مع نفسك.
  • السفر إلى مكان قريب من المدينة أو المكان الذي تعيش فيه لذلك اليوم، واستمتع ببعض الوقت من الاسترخاء بمفردك.
  • ابدأ كتابًا جديدًا سيجعلك مندمج طوال الليل أو قراءة المفضلة القديمة.
  • احجز إقامتك في أحد الفنادق ودلل نفسك بأمسية سبا رائعة وعشاء 5 نجوم.
  • اذهب إلى السينما وحدك صدقني، إنها تجربة متحررة.
  • أخبر الأشخاص الذين تهتم لأمرهم أنك تحبهم، واكتب لهم نصوصًا لطيفة بشكل فردي تقديري.
  • احتفل مع أحد أفراد أسرتك أو صديق فاتك أو لم تره منذ فترة.
  • اذهب إلى فصل يعلّم شيئًا لطالما أردت أن تتعلمه، مثل الطبخ أو صناعة الفخار أو الرسم.
  • بعد أن تغادر العمل، اذهب إلى المركز التجاري واشترِ لنفسك البيجامات الأكثر راحة وراحة على الإطلاق، وعد إلى المنزل، وارتدي البيجامات الجديدة واخلد إلى الفراش على الفور، واستمتع بمشاهدة برنامجك التلفزيوني المفضل.
  • قم بطهي وجبة رائعة لك وحدك.
  • دللي نفسك، اذهبي لتصفيف أظافرك وتصفيف شعرك، أو ربما قصي شعرك من جديد؟
  • في هذا اليوم، يمكنك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وتجربة رياضة جديدة.
  • تجنب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي اجعله يومًا بعيدًا عن الهاتف متابعة حبيبك السابق على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة كيف يحتفلون، أو رؤية كل صور الزوجين السعداء في خلاصتك، لن يجعلك سعيدًا.
  • ليس عليك انتظار شخص ما ليشتري لك الزهور، اشترِ بعضًا منها بنفسك، وأحضر بعضًا منها إلى المنزل، وقم بتوجيه بائع الزهور بداخلك لإنشاء باقات جميلة استخدمها لتزيين منزلك والاستمتاع بالرائحة الحلوة.
  • خذ الوقت الكافي لاستبدال المصباح الكهربائي أو إصلاح ذلك الباب المزعج، وكذلك أي شيء آخر كنت تؤجله صدقني، ستشعر بتحسن بمجرد الانتهاء من كل شيء كنت تؤجله.
  • إذا كانت الموسيقى الخاصة بك على المراوغة، مثلي، فوضى كبيرة، خذ الوقت الكافي لإنشاء قوائم تشغيل مختلفة للحالات المزاجية المختلفة.
عيد الحب ممارسة حب الذات حول الحب الحب الرومانسي طريق يمكنك من خلالها الاستمتاع بقضاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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