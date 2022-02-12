اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة العدل يزور مراكز التأهيل بوادي النطرون

استقبل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بقطاع الحماية المجتمعية، بوزارة الداخلية، اليوم السبت، وفدًا ضم عدد من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والأمانة الفنية بوزارة العدل.



تفقدوا الوفد خلال الزيارة مبنى القيادة المركزية، والمركز الطبي والعيادات الخارجية، كما تم المرور على عدد من مرافق المركز أبرزها «المخبز – المطبخ - مبنى التعليم والتأهيل - المكتبة – أماكن الشعائر الدينية – الملاعب الرياضية والصوب الزراعية- الإنتاج الداجني والحيواني».

و المرور على أماكن الإعاشة والاطلاع على كافة الإمكانيات المتوفرة للنزلاء التي توفر الاحتياجات اليومية، كما تفقد الزائرين مبنى المحكمة الجديدة.



جاء ذلك إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان واستمرارا في تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة انخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، وفى ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.



يأتي ذلك تأكيداً على أن السياسة العقابية الحديثة ترتكز على الالتزام بكافة الضوابط الدستورية والقانونية في التعامل مع النزلاء وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوع المحكوم عليه لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية «المعيشية، الصحية، الاجتماعية، التعليمية ، الدينية، الرياضية، الثقافية، الترفيهية» خلال فترة إيداعه تمهيداً لإعادة دمجه في المجتمع بصورة إيجابية.