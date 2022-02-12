السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بالأرقام.. درجات الحرارة هذا الأسبوع.. والأرصاد محذرة: «لا تنخدعوا»

الطقس في مصر
الطقس في مصر

أجواء معتدلة بدأت تتضح للجميع خلال الساعات الماضية، بعد صقيع شديد شهدته مصر على مدار الأسابيع الماضية، الأمر الذي جعل الجميع ينخدع في استمرار استقرار الأحوال الجوية، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية ناشدت المواطنين بعدم الانخداع في الطقس المعتدل هذه الأيام، مؤكدة عودته للانخفاض بعد هذا الأسبوع، وذلك عبر بيان على صفحتها. 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، فيما يكون الطقس معتدلًا على شمال الصعيد، بينما سيكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، محذرة من أن الأجواء ستكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

"درجات الحرارة اليوم السبت"

في القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 درجة والصغرى 10، وفي السواحل الشمالية 19 درجة والصغرى 11، وفي جنوب سيناء 22 درجة والصغرى 15، وفي شمال الصعيد 20 درجة والصغرى 5، وفي جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 11 درجات.

"درجات الحرارة غدا الأحد"

في القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 درجة والصغرى 10، وفي السواحل الشمالية 19 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 24 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 22 درجة والصغرى 6، وفي جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 12 درجات.

"درجات الحرارة الاثنين" 

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 19 درجة والصغرى 10، وفي السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 12، وفي جنوب سيناء 23 درجة والصغرى 15، وفي شمال الصعيد 20 درجة والصغرى 8 وفي جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 11 درجات.

"درجات الحرارة الثلاثاء"

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 درجة والصغرى 10، وفي السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 23 درجة والصغرى 15، وفي شمال الصعيد 20 درجة والصغرى 8، وفي جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 11 درجات.

"درجات الحرارة الأربعاء"

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 درجة والصغرى 10 وفي السواحل الشمالية 19 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 23 درجة والصغرى 15، وفي شمال الصعيد 21 درجة والصغرى 8، وفي جنوب الصعيد 25 درجة والصغرى 11 درجة.

الحرارة أنخفاض الطقس درجات ارصاد مصر على

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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