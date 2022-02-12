جنايات المنصورة تنظر محاكمة المتهمين بقتل مالك معرض سيارات بالدقهلية

تنظر محكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت، جلسة محاكمة المتهمين بقتل مالك معرض سيارات، بسبب خلاف على أرض زراعية،

وكان المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال 3 أشخاص شقيقين وصديقهما لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل المجني عليه محمد السيد عبد المنعم حامد، صاحب معرض سيارات، مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين محمد ح. م. م. 35 سنة، وشقيقه حسن، 39 سنة، ويقيمان بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا، وشادي ح. أ. 39 سنة، من مدينة طلخا، في يوم 3 يوليو 2021 بدائرة المركز، قتل الأول والثاني المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، ولم يكتفيا بعدة طعنات متفرقة في جسده مستخدمين «مطواة وسكين»، بل ازداد جرمهما وبطشهما بأن جثما عليه وظلا يتناوبان عليه بالطعن، حتى أحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهم الثالث بمسرح الجريمة، متفقة إرادته مع جرم وإثم المتهمين الأول والثاني، بأن ظل يمنع بالقوة الأهالي مبصري الواقعة من نجدة وإغاثة المجني عليه، حتى يتيقن وفاته قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وبالفحص تبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة، تعدى فيها المتهمون على المجني عليه بالضرب بالأيدي وآلة حادة سكين، وذلك على إثر خلافات على الحد الفاصل بین أرضهم الزراعية الكائنة بنندر طلخا أسفل كوبري جامعة المنصورة، ووجود قضايا منظورة أمام المحاكم في هذا الشأن.

وكشفت التحقيقات أنه بسبب الخلافات بين المجني عليه وأهلية المتهمين، وأثناء وجودهما بدولة إيطاليا، عقدا العزم على إزهاق روح المجني عليه، فقدما معًا من خارج البلاد لتنفيذ الجريمة، وبتاريخ الواقعة، أعدا سلاحين أبيضين، وما إن أبصرا المجني عليه حتى هرولا صوبه، وما أن ظفرا به حتى أتيحت لهما فرصتهما لتنفيذ خطتهما الإجرامية، بأن تعديا عليه بطعنه عدة طعنات متسارعة والتي أودت بحياته، واعترفوا بأنهم هم من ظهروا في فيديو سجلته كاميرات المراقبة.