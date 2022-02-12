السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طلب التحريات عن المتهم بذبح ابنة خاله بعد فشله فى اغتصابها

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم السبت، بطلب تحريات المباحث في واقعة ضبط المتهم بقتل نجلة خاله ذبحًا وطعنًا بعد فشله في اغتصابها وتجريدها من ملابسها، داخل منزلها بمنطقة الزرايب بقرية البراجيل بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال.

كانت البداية بتلقي الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا بالعثور على جثة طفلة مذبوحة داخل منزل بمنطقة الزرايب بقرية البراجيل بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة «أمل م ع» 15 سنة، بها آثار ذبح بمنطقة الرقبة وطعنة في الجسد وعارية الجسد.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقارب المجني عليها "نجل عمتها" بدافع الاغتصاب، إلا أنه فشل في محاولته فقام بقتلها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهم بمأمورية أمنية برئاسة النقيب إبراهيم فاروق معاون مباحث مركز شرطة أوسيم وأمكن ضبطه واقتياده إلى ديوان المركز.

بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة عقب فشله في اغتصاب المجني عليها فقام بقتلها خشية افتضاح أمره وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

اوسيم المتهم ضبط تحريات المباحث النيابة العامة في الجيزة منطقة الزرايب اغتصاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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