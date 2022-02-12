انطلاق 30 سفينة حربية روسية للمشاركة في مناورات واسعة في البحر الأسود

أكد أسطول البحر الأسود الروسي، انطلاق أكثر من 30 سفينة حربية، من مينائي "سيفاستوبول" و"نوفوروسيسك" للمشاركة في مناورات واسعة في البحر الأسود.

وذكر مقر الأسطول في بيان، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت، "أن أكثر من 30 سفينة من أسطول البحر الأسود غادرت مينائي سيفاستوبول ونوفوروسيسك في إطار المناورات".

وأضاف البيان، أن الهدف من هذه المناورات هو التدريب على الدفاع عن شبه جزيرة القرم، وقواعد القوات التابعة لأسطول البحر الأسود والاتصالات البحرية ومناطق النشاط الاقتصادي البحري من التهديدات العسكرية المحتملة.