السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انطلاق 30 سفينة حربية روسية للمشاركة في مناورات واسعة في البحر الأسود

جريدة الدستور

أكد أسطول البحر الأسود الروسي، انطلاق أكثر من 30 سفينة حربية، من مينائي "سيفاستوبول" و"نوفوروسيسك" للمشاركة في مناورات واسعة في البحر الأسود.
وذكر مقر الأسطول في بيان، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت،  "أن أكثر من 30 سفينة من أسطول البحر الأسود غادرت مينائي سيفاستوبول ونوفوروسيسك في إطار المناورات".
وأضاف البيان، أن الهدف من هذه المناورات هو التدريب على الدفاع عن شبه جزيرة القرم، وقواعد القوات التابعة لأسطول البحر الأسود والاتصالات البحرية ومناطق النشاط الاقتصادي البحري من التهديدات العسكرية المحتملة.

موسكو البحر الأسود سفينة حربية روسية روسيا

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