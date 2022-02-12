إحالة مدير مكتب بريد بصفط اللبن للجنايات بتهمة اختلاس أموال جهة عمله

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، مدير مكتب بريد صفط اللبن التابع للهيئة العامة للبريد سابقا، للمحاكمة أمام الجنايات في اتهامه باختلاس 100 ألف جنيه من أموال جهة عمله.

وحصلت “الدستور” على نص قرار إحالة المتهم الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات الذي تضمن: "أنه بعد الإطلاع على الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة"ح.م" 40 سنة لأنه في 1 يوليو 2020. بدائرة قسم بولاق الدكرور، محافظة الجيزة، بصفته موظفا عاما و من الأمناء على الودائع -مدير مكتب بريد صفط اللبن التابع للهيئة العامة للبريد- اختلس المبلغ المالي وقدره "۱۰۰.۰۰۰ " مائة ألف جنيه" والمملوك لجهة عمله سالفة الذكر، والذي وجد في حيازته وعهد إليه حفظه بسبب وظيفته وصفته آنفتى البيان".

وأضاف أنه: "وكان ذلك بأن تسلمه من المجني عليها "ش.ج" وأودعه حساب المكتب، وأؤتمن عليه فاختلسه لنفسه بنية التملك.