السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتظام في حركة السيارات بشواع وميادين العاصمة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت الطرق الرئيسية في العاصمة، صباح اليوم السبت، انتظام حركة المرور وسط تواجد الخدمات المرورية للعمل على تنظيم حركة السيارات بسبب حركة نزول الشبورة المائية على بعض الطرق السريعة.

وسادت حالة من السيولة المرورية في حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة وظهر انسياب مروري في منطقة وسط البلد، كما ظهرت سيولة في الحركة المرورية في الطريق المتجه إلى القاهرة الجديدة، وانتظمت حركة السيارات أعلى الكوبري الجديد المؤدي إلى كوبري أكتوبر ومدينة نصر.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

ويشهد الطريق الدائري سيولة مرورية للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي، وشهد شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس، سيولة مرورية، أمام المتجه إلى الدائري الأوسطي وطريق العين السخنة.

الشبورة المائية المرور العاصمة السيارات الشبورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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