رسميا.. مرتضى منصور رئيسا لنادى الزمالك

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك عن فوز المستشار مرتضى منصور بمنصب الرئيس لمجلس إدارة الزمالك الجديد، الذي يتولى النادي في السنوات الأربعة المقبلة.

وجاء فوز مرتضى بعدما حسم السباق الانتخابي بعدد اصوات على حساب منافسيه أحمد سليمان وعمر هريدي.

وجاء عدد الأصوات على منصب الرئاسة كالتالي:

مرتضى منصور 21109 أصوات.

أحمد سليمان 15928 صوتا.

عمر هريدي 958 صوتا.

وجاءت القائمة لباقي الأعضاء الفائزين كالأتي:

مصطفى هدهود نائب للرئيس.

خالد لطيف أمين الصندوق.

الأعضاء:

علاء ناجي

أحمد مرتضى

جمال عبدالحميد

سليمان وهدان

علاء مقلد

مريم رزق

محمود طه

بسنت جوهر

أحمد دعبس