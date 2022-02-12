السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رسميا.. مرتضى منصور رئيسا لنادى الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك عن فوز المستشار مرتضى منصور بمنصب الرئيس لمجلس إدارة الزمالك الجديد، الذي يتولى النادي في السنوات الأربعة المقبلة.

 

وجاء فوز مرتضى بعدما حسم السباق الانتخابي بعدد اصوات على حساب منافسيه أحمد سليمان وعمر هريدي.

 

وجاء عدد الأصوات على منصب الرئاسة كالتالي:

مرتضى منصور  21109 أصوات.

أحمد سليمان 15928 صوتا.

عمر هريدي 958 صوتا.

وجاءت القائمة لباقي الأعضاء الفائزين كالأتي:

مصطفى هدهود نائب للرئيس.
خالد لطيف أمين الصندوق.

الأعضاء:
علاء ناجي
أحمد مرتضى 
جمال عبدالحميد
سليمان وهدان
علاء مقلد
مريم رزق
محمود طه
بسنت جوهر
أحمد دعبس

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

رسميا.. مرتضى منصور رئيسا لنادى الزمالك

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى برقم الجلوس ٢٠٢٢

طالع تفاصيل .. موعد إعلان نتيجة انتخابات نادي الزمالك

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

مدحت بشاى

منتدى الطفل العربي

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تجلى أسر دبلوماسييها.. وتحذر من السفر إلى أوكرانيا

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم

جولة جديدة.. كواليس عودة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل