السبت 12 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس: بودن أجرت لقاءات مع رؤساء حكومات وممثلى مؤسسات مالية خلال قمة «محيط واحد»

نجلاء بودن رمضان
نجلاء بودن رمضان

أجرت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، لقاءات ومشاورات مع رؤساء عدد من الدول والحكومات وممثلي مؤسسات مالية وتنموية، خلال مشاركتها في قمة "محيط واحد" التي عقدت، اليوم الجمعة، بمدينة (بريست) الفرنسية.


وذكر مجلس الوزراء التونسي- في بيان- أن بودن بحثت، خلال لقائها، مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، دعم العلاقات الثنائية بين تونس والمغرب ورفعها إلى أعلى المراتب، مشددين على أهمية رفع وتيرة اللقاءات بين المسؤولين في البلدين، وعقد مختلف آليات التعاون الثنائي وفي مقدمتها الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة التونسية المغربية.
 

وأضاف المجلس أن رئيسة الوزراء التقت أيضا رئيس حكومة مالطا روبرت أبيلا؛ لتأكيد رغبة البلدين الجارين في بحث تعزيز أوجه التعاون بينهما وتعاون تونس مع الاتحاد الأوروبي، والحرص على تكثيف التنسيق والتشاور في ما يتعلق بالمسائل ذات الأولية المشتركة للبلدين.
 

كما عقدت بودن جلستي عمل مع كل من رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رونو باسو، ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ريكاردو مورينو فيليكس، تم خلالهما بحث سبل تعزيز التعاون مع هاتين المؤسستين الماليتين الأوروبيتين وتنويع مجالاتها وتجسيم عدد من المشاريع الاستثمارية والتنموية بتونس.
 

وتوجت زيارة بودن بتوقيع اتفاقية تعاون مالي بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في نطاق تمويل إنجاز محطتي تطهير بقابس.
 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تطعيم 7 آلاف و51 شخصًا بلقاح فيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية.


وذكرت وزارة الصحة - في بيان  - أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي 6 ملايين و283 ألفًا و440 شخصًا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و630 ألفًا و126 شخصًا بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، ومليون و653 ألفًا و314 شخصًا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقًا.
 

وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونًا و847 آلاف و352 جرعة، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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