إجراء انتخابات الكنيسة الرسولية بوادي النطرون 22 فبراير

يعقد المجلس العام للكنائس الرسولية في مصر دورته القادمة رقم 47 في بيت الأب سمعان بوادي النطرون في الفترة من 21 الي 24 فبراير الجاري لإجراء انتخابات اللجنة التنفيذية واللجنة الدستورية ولجان المجامع الإقليمية.

ويترشح لمقاعد اللجنة التنفيذية كلاً من القس ناصر كتكوت لمقعد الرئيس العام للمرة الرابعة “دون منافس”، بينما يترشح 4 من القساوسة لشغل مقعد نائب الرئيس العام، حيث يترشح الدكتور القس مودي جرجس عبد الملاك وثلاثة من الرعاة من مجمع المنيا، هم القس صلاح صاروفيم كامل، والقس يعقوب عياد عبد الله، والقس ناصر رشدي، ويترشح على مقعد السكرتير العام القس نصر أمين صليب والقس حلمي أدهم جاب الله، بينما يترشح علي مقعد أمين الصندوق العام المهندس عياد سليمان متري، دون منافس، ويترشح على مقعد رئيس اللجان الروحية دون منافس، الدكتور القس صفا وليم، وعلى مقعد العضو العلماني يترشح للمرة الأولى أرمنيوس صموئيل في مواجهة إسحق يوسف، وعلى مقعد رئيس مجمع القاهرة والوجه البحري، القس جميل عويضة والقس ماجد عدلي وعلى مقعد رئيس مجمع المنيا وبني سويف يترشح القس عيد كامل، دون منافس، بينما يترشح القس عزت أرميا والقس ممدوح مراد شفيق لشغل مقعد رئيس مجمع مصر العليا، وعلى مقعد عضو المجلس الإنجيلي العام يترشح دون منافس القس عادل جاد الله عبد الملاك، أما المرشحين للجان المجامع الإقليمية، ففي مجمع القاهرة والوجه البحري يترشح دون منافس كلاً من القس صموئيل مهني لمقعد نائب رئيس المجمع، والقس صفوت موسى، علي مقعد سكرتير المجمع، والقس مودي فيليب لمقعد اللجان الروحية، بينما يتنافس القس سمير ناصف والقس ماجد ماهر على مقعد فض المنازعات، وجورج خليل على مقعد أمين الصندوق، فيما لم يترشح أحد على مقعد أمين صندوق المجمع، وللجنة الدستورية كلا من القس أيمن عيد فايز، الدكتور القس مجدي ثابت، القس هاني توفيق مليكة، المستشار مجدي اسحق، وميلاد حفيظ تاوضروس

وفي مجمع المنيا وبني سويف، ويترشح كلاً من القس نادي سليمان يوسف والقس فيكتور نادي بشري على مقعد نائب رئيس المجمع، وعلى مقعد سكرتير المجمع القس جمال نجيب الشهير القس هاني نجيب، والقس جميل بركات والقس سامح عوض الله، فيما يترشح القس بولس أسعد منفرداً، على مقعد اللجان الروحية بالمجمع، ويتنافس كلاً من القس سميح عياد والقس صموئيل خليل على مقعد فض المنازعات، ويتنافس كلاً من الأخ خلف ثابت على مقعد أمانة الصندوق.