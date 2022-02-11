السيسى تحدث عنه فى فرنسا.. «الهيدروجين الأخضر» بديل الطاقة ومنقذ العالم

توجه الرئيس السيسي صباح اليوم الجمعة، إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في قمة "محيط واحد"، والتي تأتي في إطار سلسلة قمم تُعني بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون، منذ عام 2017، حيث تركز القمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن دعم مفهوم "الاقتصاد الأزرق المستدام" وحشد التمويل له.

وخلال كلمته، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التوسع فى إنتاج الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة حقيقية لخفض حجم انبعاثات النقل البحري، ونعمل على حشد المزيد من الدعم للجهود المصرية في هذا المجال المهم.

فما هو الهيدروجين الأخضر؟

- الهيدروجين الأخضر هو عبارة عن وقود خالٍ من الكربون، ويعتبر مصدر إنتاجه هو الماء.

- تشهد عمليات الإنتاج فصل جزيئات الهيدروجين عن جزئيات الأكسجين بالماء، بواسطة كهرباء يتم توليدها من مصادر طاقة متجددة.

- يلتزم الهيدروجين الأخضر بأهداف حماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، لكونه يعتمد إزالة الكربون وتقليص نسبته في الهواء.

- هناك مجموعة من الصناعات المرشحة للاستفادة من هذا الوقود، تشمل الطائرات، والسفن، والشاحنات، التي تقطع مسافات طويلة، والصناعات الثقيلة.

- الطريقة الأكثر انتشارًا لإنتاج الوقود الهيدروجيني، تتمثل فيما يُعرف بـ"إصلاح الغاز الطبيعي" أو "إصلاح البخار"، وهي عملية كيماوية، تخضع لها الهيدروكربونات الطبيعية الموجودة في أنواع من الوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي، بهدف إنتاج غاز "الاصطناع".

- تعتمد هذه التقنية على توليد الهيدروجين، وهو وقود عالمي وخفيف وعالي التفاعل من خلال عملية كيميائية تُعرف باسم التحليل الكهربائي.

- يمكن للهيدروجين الأخضر أن يقضي على الانبعاثات باستخدام الطاقة المتجددة التي تزداد وفرتها وغالبًا ما يتم توليدها في أوقات أقل من المثالية لتشغيل التحليل الكهربائي للمياه.

- هناك الكثير من الأشياء المفيدة التي يمكن القيام بها باستخدام الهيدروجين الأخضر، حيث يمكن إضافته إلى الغاز الطبيعي وحرقه في محطات الطاقة الحرارية أو التدفئة المركزية، ويمكن استخدامه كمقدمة لناقلات الطاقة الأخرى، من الأمونيا إلى الهيدروكربونات الاصطناعية، أو لتشغيل خلايا الوقود مباشرة في السيارات والسفن، على سبيل المثال.

- يمكن استخدامه ببساطة لاستبدال الهيدروجين الصناعي الذي يتم إنتاجه سنويًا من الغاز الطبيعي، والذي يصل حجمه إلى حوالي 10 ملايين طن متري في الولايات المتحدة وحدها.