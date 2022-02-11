حصاد «القوى العاملة» اليوم.. تعيين 24 شابا وإلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية بالإمارات

شهدت وزارة القوى العاملة اليوم العديد من الفاعليات فى القطاعات التابعة لها، وتسلط «الدستور» الضوء على أبرز تلك الفاعليات، ومنها:

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 24 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآتالقطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن90 شاباً مسجلين من راغبي العمل.

وتلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد سالم عبدالمالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي، أشار فيه إلى أن المديريةقامت باستخراج 33 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف منحة مولود جديد لعامل بمبلغ2000 جنيه، وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة بالمديرية 618 عاملا.

وفي مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 131 منشأة، والقيام بحملة تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقدقامت بالتفتيش على 4 منشآت يعمل بها 2368 عاملا.

https://www.dostor.org/3711223

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربيةالمتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد علىأي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيلالعمالي بأبوظبي يكشف عن الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث ألغت القيود على الطاقة الاستيعابية وأصدرت إجراءات احترازيةمناسبة للوقاية من كورونا تمثلت في إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية وبتدرج على كافة الأنشطة والفعاليات في الإمارات بمختلفالمرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق ووسائل النقل للوصول إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير الجاري.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إنه تم أيضا رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للمناسباتالاجتماعية المتمثلة في حفلات الأعراس والعزاء، ويترك تحديد الأرقام والنسب لها للمستوى المحلي في كل إمارة، كما تقرر تقليل المسافةالآمنة بين المصلين إلى مسافة متر واحد ومراقبة الوضع الوبائي لمدة شهر، ووضع الإجراءات الاحترازية المناسبة وفقاً للمؤشرات المرصودةمن حيث إبقاء المسافة الآمنة بين المصلين أو إلغائها.

https://www.dostor.org/3711247

أعلنت وزارة القوى العاملة، من خلال مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، فض إضراب 1245 عاملا بالشركة العربية للغزل والنسيج، وهيإحدى الشركات المساهمة والتي تخضع للقانون 159 لسنة 81، وذلك بعد مفاوضات ماراثونية استمرت قرابة الأسبوع بمقر الشركة معاللجنة النقابية للعمال وإدارة الشركة ومدير إدارة الرعاية بمكتب عمل المنتزه، وتم إعادة فتح الشركة مرة أخرى، وعودة العمال لعملهم .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر توجيهاتهلمدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ياسر سعيد، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية.

وبمتابعة آخر تطورات الموقف حول إضراب العاملين بالشركة، تلقى الوزير من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة يؤكد انتهاءالمفاوضات بمكتب وكيل الوزارة مدير المديرية، بحضور نجوى يوسف مدير إدارة علاقات العمل بالمديرية، ورئيس اللجنة النقابية، وممثليالعمال بالشركة، والتي طالب العمال خلالها بزيادة أجورهم وتطبيق قرار المجلس الأعلى للأجور، والذي يقضي بأن يكون الحد الأدنى2400، وبالتواصل مع إدارة الشركة أفادت بأنها تقدمت بطلب لاعفائها من هذا القرار نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركةحاليا، حيث يصل إجمالي الأجور الشهرية حوالي 3 ملايين و144 ألف جنيه.

https://www.dostor.org/3711236