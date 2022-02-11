الجمعة 11 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 24 شابًا بشمال سيناء خلال يناير

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 24 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 90  شاباً مسجلين من راغبي العمل.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من  محمد سالم عبدالمالك  مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 33 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف منحة مولود جديد لعامل بمبلغ 2000 جنيه، وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة بالمديرية 618 عاملا.

وفي مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 131 منشأة، والقيام بحملة تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 4 منشآت يعمل بها 2368 عاملا.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 4 منشآت يعمل بها 324 عاملا، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت؛ للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، قامت خلال شهر ديسمبر الماضي، بتعيين 33 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 242 شاباً مسجلين من راغبي العمل.

كما استخرجت 79 شهادة قياس مستوى المهارة، و77 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية باستكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ59 عاملاً مسجلاً بالمديرية بإجمالي 29 ألفاً و500 جنيه، وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة بالمديرية 617 عاملا.

التفتيش العمالي السلامة والصحة المهنية منحة مولود جديد وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء

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