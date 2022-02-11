غدا.. «كوبتك أورفانز» تحتفل بتكريم الفائزين بمنحة «قادة المستقبل»

تنظم هيئة كوبتك أورفانز احتفالية لتكريم المشاركين ببرنامج "لست وحدك" والفائزين بمنحة "قادة المستقبل"، وذلك مساء غد السبت بأحد الفنادق بمصر الجديدة، بحضور نيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لقطاع المنتزه بالإسكندرية، وياسين الزغبي سفير مبادرة حياة كريمة وضيف شرف اللقاء، والمهندسة نرمين رياض المؤسس والمدير التنفيذي لهيئة كوبتك اورفانز، وندي سمير مسئولة برنامج "بينا" بوزارة التضامن الاجتماعي.

ومنحة قادة المستقبل المقدمة من هيئة كوبتك أورفانز تعد منحة دراسية تنافسية مقدمة إلى متفوقي الثانوية من مشاركي برنامج "لست وحدك" والذين يتميزون بالمهارات القيادية والرغبة في مساعدة الغير وإحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم، حيث تهدف المنحة إلى تمكين الفائزين بمنحهم فرص التعلم والمشاركة المجتمعية لتنمية قدراتهم الشخصية والقيادية وتعميق جذور التطوع والخدمة لديهم.

وتقدم المنحة برنامج متكامل يضم تدريبات تكوينية لرفع المهارات الشخصية وتنفيذ وقيادة المبادرات المجتمعية، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مختلفة تعمل على تعزيز مفهوم التطوع وخدمة المجتمع والتطوير الذاتي للمشاركين، فيما تسعى منحة "قادة المستقبل" أن يكون لدى الخريجين القدرة على إعادة صياغة الواقع وإلهام الآخرين كقادة في المستقبل في مجال وظائفهم وخدماتهم المختلفة فضلا عن التمثيل المشرف للهيئة أينما وجُدوا.

ومنحة قادة المستقبل بدأت عام 2016 وحاليًا يشترك بها عدد 36 من الطلبة الجامعيين في تخصصات مختلفة، هذا بالإضافة إلى عدد 16 من الخريجين ليصبح إجمالي من حصلوا على المنحة منذ بدايتها 52 من الأبناء المشاركين ببرنامج لست وحدك.

يشار إلى كوبتك أورفانز هيئة تنموية مسيحية دولية حائزة على العديد من الجوائز التقديرية هدفها إطلاق العنان للإمكانات التي وهبها الله للأطفال المهمشين في مصر، وإعدادهم لكي يصبحوا صناع التغيير في مجتمعاتهم. تعمل كوبتك أورفانز من خلال شركاء قاعديين ومجموعة من المتطوعين لتعزيز المجتمعات المحلية من أجل إحداث تأثير مستدام. منذ عام 1988، غيرت كوبتك أورفانز حياة أكثر من 65000 طفل في مصر. يوجد المكتب الرئيسي لكوبتك أورفانز في العاصمة الأمريكية واشنطن، كما توسعت الهيئة بتأسيس مكاتب في مصر، وأستراليا، وكندا والمملكة المتحدة.