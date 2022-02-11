«التيار الخامس .. تجديد الفكر والمشروع الناصري» جديد محمد بدر الدين

صدر حديثا عن دار ميريت للنشر والتوزيع كتاب "التيار الخامس .. تجديد الفكر والمشروع الناصري" ، تأليف محمد بدر الدين.

و يقول الكاتب محمد بدر الدين في تصريحات خاصة لـ الدستور: "كتاب "التيار الخامس .. تجديد الفكر والمشروع الناصري" يوضح للقارئ _ وخاصة من الأجيال الجديدة _ وببساطة غير مخلة ماهية الفكر الناصري، تعريفه ومعناه، وكيف أنه تأسس من خلال وثائق وتجربة قائد ثورة يوليو 1952 جمال عبد الناصر ولمدة عقدين، ثم من خلال الحركة الناصرية في مصر والوطن العربي التي نشأت في السبعينيات عقب رحيله في عام 1970".

ويشير الكاتب محمد بدر الدين إلى أن الكتاب يؤكد على أن الفكر والتيار الناصري ظهر بعد أربعة تيارات في تاريخ الأمة العربية الحديث: (الليبرالي_الإسلاموي_ الماركسي_ القومي التقليدي).

ويعقد الكتاب مقارنة بين التيار الخامس الجديد "الناصري" والتيارات التي سبقته.. ثم يطرح بوضوح أن الفكر والمشروع الناصري قابل لمزيد من التطوير والتجديد باستمرار في مواجهة الظروف المستجدة والمتغيرات الدائمة في أمتنا والعالم.

ويفرق بين المبادئ الأساسية المستمرة التي قام عليها الفكر والتيار الناصري، والمجالات الواسعة بعد ذلك التي يمكن _ بل يجب الاجتهاد و الإضافة والتجديد فيها.. كما يفند الكتاب ويرد على تقولات وافتراءات الحملات المستمرة والتي لم تهدأ قط ولمدة جاوزت نصف قرن منذ رحيل القائد ضده وضد المشروع الناصري الوطني العروبي التقدمي.

جدير بالإشارة إلى أن الكاتب محمد بدر الدين كاتب صحفي وباحث من مؤسسي مركز إعلام الوطن العربي "صاعد "في الثمانينات ، ونائب رئيس تحرير جريدة العربي" له كتب ودراسات في السياسة وفي النقد كما يكتب نصوص قصائد وقصص.