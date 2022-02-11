الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء مقابلات ملتقى التوظيف لـ225 شابًا وفتاة ببورسعيد

جانب من ملتقى التوظيف
جانب من ملتقى التوظيف

عقدت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، مقابلات ملتقى توظيف بحضور 225 شاباً وفتاة بمختلف المهن والتخصصات، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالاهتمام برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في مجال التشغيل والتدريب، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وافتتح السيد السنجابي، مدير المديرية ملتقى التوظيف بحضور مصطفى الجندي مسئول التنظيم والموارد البشرية بشركة أولاد رجب، مشيداً بإقبال الشباب فى ملتقى التوظيف ورغبتهم في الحصول على وظيفة مناسبة ومشاركتهم في الاستثمار بمحافظة بورسعيد قاطرة التنمية.

وأكد مدير المديرية، أن توجيهات وزير القوى العاملة ضرورة توفير فرص عمل بالقطاع الخاص والاستثماري وإدراجها ضمن أولويات عمل المديريات ،بهدف زيادة نسب التشغيل فى سوق العمل لتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرا إلي أنه تقدم للمقابلات الشخصية 225 شاباً وفتاة وقاموا بتحرير استمارات طلب التوظيف، وتم قبول 60 من المتقدمين، وسيتم اختيار 70 في المهن الفنية، وتم توجيههم لاستكمال الأوراق المطلوبة تمهيدا لتوقيع العقود، كما سيتم بحث باقى الطلبات، وعقد لقاء آخر استكمالاً للملتقى في الأسبوع القادم لتحديد المهن والوظائف التي لم يتم استيفاء المتقدمين لها.

وتشكلت لجنة تلقي وبحث الطلبات من رانيا ماهر مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وإيمان شلبي  مدير العلاقات العامة، ومسئول التنظيم والموارد البشرية بشركة أولاد رجب.

مقابلات ملتقى التوظيف
مقابلات ملتقى التوظيف
مقابلات ملتقى التوظيف
مقابلات ملتقى التوظيف
مقابلات ملتقى التوظيف
مقابلات ملتقى التوظيف
مقابلات ملتقى التوظيف
مقابلات ملتقى التوظيف
مقابلات ملتقى التوظيف
مقابلات ملتقى التوظيف
مقابلات ملتقى التوظيف
مقابلات ملتقى التوظيف
مقابلات ملتقى التوظيف
مقابلات ملتقى التوظيف
مديرية القوى العاملة ببورسعيد ملتقى توظيف وزير القوى العاملة محمد سعفان رؤية مصر للتنمية المستدامه فرص عمل القطاع الخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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