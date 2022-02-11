الجمعة 11 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد المركز التخصصي لطب الأسنان بزهراء مدينة نصر

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، أعمال تطوير "المركز التخصصي لطب الأسنان" بزهراء مدينة نصر، بتكلفة تطوير وتجهيزات تجاوزت الـ 100 مليون جنيه، وذلك تمهيدًا لافتتاحه، ليصبح أول مركز متكامل متخصص في طب الأسنان.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية المركز لخدمة سكان محافظة القاهرة، موجهًا بوضع خطة لتعميم هذا النموذج التخصصي من المنشآت الطبية في مجال طب الأسنان بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد أقسام المركز المختلفة والعيادات والمعامل الملحقة به، للوقوف على التجهيزات النهائية، حيث يتكون المركز من 5 أدوار على مساحة 740 متر، وبطاقة 25 وحدة أسنان، ويعمل بنظام الربط المميكن بين جميع أقسام المركز.

وأوضح "عبدالغفار"، أن المركز يضم أقسام (جراحة الوجه والفكين، وعيادات مخصصة لذوي الهمم، وعلاج الجذور، والعلاج التحفظي، وطب أسنان الأطفال، وطب الفم وعلاج اللثة، وزراعة الأسنان، وتقويم الأسنان)، بالإضافة إلى قسم التركيبات الثابتة والمتحركة الملحق بمعملين مزودين بأحدث الأجهزة.

وتابع أن المركز يضم عيادات تخصصية لتقديم الخدمات العلاجية المستحدثة باستخدام الليزر في مجالات زراعة، وتقويم، وتجميل الأسنان، بالإضافة إلى تزويده بأحدث أجهزة الميكروسكوب في جراحات الأسنان، وعلاج أمراض الجذور المتقدمة، كما يضم المركز عيادات تشخيص، وصيدلية، وغرف عمليات، وغرف إفاقة، فضلاً عن خدمات (الأشعة المقطعية، أشعة البانوراما).

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تفقد قسم "جراحة الوجه والفكين" والذي يضم (جناح لعمليات الوجه والفكين، و٢ عيادة جراحة، وغرفة عمليات)، كما أشاد بوجود قسم للطوارىء متخصص في جراحة الوجه والفكين، نظرًا للموقع الاستراتيجي للمركز والذي يقع بالقرب من الطريق الدائري.

ولفت إلى أن الوزير راجع مع الشركات المنفذة أعمال التطوير والتجهيزات الطبية وغير الطبية للمركز، موجهًا بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية ووضع الجدول الزمني لتشغيل المركز، كما وجه بضرورة إبرام عقود صيانة بالتعاون مع  هيئة الشراء الموحد والشركات الموردة للأجهزة الطبية لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير شدد على تكثيف البرامج التدريبية وعقد ورش عمل للفرق الطبية من العاملين بالمركز، منوهًا إلى أن المركز يضم قاعة محاضرات ومكتبة إلكترونية للبحوث العلمية الحديثة في جميع فروع وعلوم طب الأسنان.

رافق الوزير خلال زيارته كل من الدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة، والدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة.

وزارة الصحة والسكان المركز التخصصي لطب الاسنان افتتاح

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