الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع قائد موتوسيكل وإصابة نجليه و5 عمال في حادث تصادم بالعياط

ارشيفية
ارشيفية

شهد مركز العياط بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة، حادث تصادم مروع بين دراجة نارية يستقلها عامل وابنيه، وبين تروسيكل يستقله عدد من عمال مصانع الطوب، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة وإصابة نجليه، و7 عمال آخرين.

تلقى مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق أمام قرية جرزا بالعياط، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت المعاينة اصطدام دراجة نارية وتروسيكل، مما أدى إلى مصرع شخص، وإصابة 7 آخرين.

وتوصلت التحريات أن قائد الدراجة النارية فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، كما أصيب ابنيه، و5 من عمال مصانع الطوب من مستقلي التروسيكل. تم نقل المتوفى إلى ثلاجة المستشفى العام، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

العياط محافظة الجيزة حادث تصادم عامل تروسيكل قائد الدراجة الإسعاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

مصرع شخص وإصابة 16 بانقلاب أتوبيس «غرب الدلتا» بطريق الإسكندرية- مطروح (صور)

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعين ضابطًا عسكريًا فى البحرين لأول مرة

ناشطة أردنية تروى كيف تعرض هاتفها للاختراق عبر «بيجاسوس»

فلسطين: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال