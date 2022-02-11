مصرع قائد موتوسيكل وإصابة نجليه و5 عمال في حادث تصادم بالعياط

شهد مركز العياط بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة، حادث تصادم مروع بين دراجة نارية يستقلها عامل وابنيه، وبين تروسيكل يستقله عدد من عمال مصانع الطوب، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة وإصابة نجليه، و7 عمال آخرين.

تلقى مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق أمام قرية جرزا بالعياط، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت المعاينة اصطدام دراجة نارية وتروسيكل، مما أدى إلى مصرع شخص، وإصابة 7 آخرين.

وتوصلت التحريات أن قائد الدراجة النارية فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، كما أصيب ابنيه، و5 من عمال مصانع الطوب من مستقلي التروسيكل. تم نقل المتوفى إلى ثلاجة المستشفى العام، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.