الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فحص 123 سيارة وضبط 66 قضية صرف مخلفات بالمجارى المائية بالدقهلية والقليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، حملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية بنطاق مديريتي أمن القليوبية والدقهلية لضبط السيارات التي تسبب انبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل.

أسفرت جهودها عن فحص 123 سيارة، وتبين مخالفة 43 سيارة غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة بنطاق مديرية أمن القليوبية .

كما تم ضبط 66 قضية صرف وإلقاء مخلفات بالمجاري المائية بنطاق مديرية أمن (الدقهلية) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال حماية البيئة .

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