 ضبط 4 عاطلين بحشيش وهيروين وشابو وسلاح في حملة أمنية بسوهاج

وجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، حملات متعددة على تجار المواد المخدرة بهدف القضاء على البؤر الإجرامية، وتم ضبط العديد من القضايا خلال أسبوع ، و تم ضبط كميات من مخدر الهيرويين والحشيش والشابو والأسلحة النارية والبيضاء.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، ومدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

و عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج، تفيد بقيام بعض تجار المواد المخدرة بمحافظة سوهاج بترويج المواد المخدرة مختلفة الأنواع متخذين من دائرة المراكز والأقسام مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهم.

أسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات" فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط إدارة المباحث الجنائية من ضبط "أ. ا . ج" عاطل ويقيم بناحية قرية أولاد نصير دائرة مركز سوهاج وبحوزته (150 جرام من مخدر الهيرويين ومبلغ مالي 250 جنيه وهاتف محمول ومطواه)، وتم ضبط "أ . ر. أ" عاطل ويقيم العمرة بمركز سوهاج، و"م. ع . ص" عاطل ويقيم الحويتى دائرة قسم أول، وبحوزتهما (250 جرام من مخدر الشابو، و300 جرام من مخدر الهرويين و300 جرام من مخدر الحشيش، وسلاح ناري عبارة عن فرد روسي محلى الصنع و10 طلقات وطبنجة معدله وطلقه و2 مطواه ومبلغ مالي وسيارة ودراجة نارية بدون لوحات).

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط "م . ا . ح"، ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، وبحوزته "250 جرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالى 250 جنيه وسيارة وهاتف محمول وسكين)، أثناء تواجده بجوار مدرسة الميكانيكية دائرة قسم ثان سوهاج.

تم تحرير المحاضر اللازمة حول وقائع الضبط وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وقررت التحفظ على المضبوطات وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.