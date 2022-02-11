أمريكا تؤكد التزامها بدعم السعودية في الدفاع عن أرض

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة، هجومًا إرهابيا استهدف مدينة أبها في المملكة العربية السعودية، وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 10 مدنيين أبرياء.

وجدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان - في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة - التزام واشنطن بدعم ومساندة أصدقائها في المنطقة والالتزام بدعم المملكة العربية السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها من مثل هذه الهجمات، كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لجلالة الملك خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال مكالمتهما الهاتفية أمس.

وأفاد سوليفان بأن جماعة الحوثي أعلنت مسؤوليتها عن هذا الهجوم، قائلا: "سنعمل مع شركائنا السعوديين والدوليين لمحاسبتهم".

وفي السياق نفسه، ذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان - أن الهجمات المتكررة في الأسابيع العديدة الماضية أدت إلى إلحاق الضرر بالمدنيين والبنية التحتية المدنية وتقويض الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي للصراع اليمني وتهديد أكثر من 70 ألف مواطن أمريكي يعيشون في المملكة العربية السعودية.

وأضافت أن الحوثيين يتبعون نمطا خطيرا من الإجراءات التعسفية والعدوانية المتزايدة ضد اليمنيين وجيران اليمن والمجتمع الدولي.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه لذلك تواصل الولايات المتحدة، إلى جانب المجتمع الدولي، الحث على وقف تصعيد الصراع، مؤكدة ضرورة أن يجلس الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات للعمل معا ودعم عملية السلام الجديدة الأكثر شمولا التي تقودها الأمم المتحدة.

واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها بتمني الشفاء العاجل لضحايا الهجوم الإرهابي.

وأعلن التحالف أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها، مؤكدا سقوط شظايا اعتراض الطائرة في محيط المطار.

وذكر التحالف أن 12 مدنيا من جنسيات مختلفة أصيبوا جراء الحادث، مؤكدا عودة الحركة الجوية بانسيابية في المطار بعد إجراءات السلامة المعتادة.