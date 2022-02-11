الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تؤكد التزامها بدعم السعودية في الدفاع عن أرض

استهداف مطار السعودى
استهداف مطار السعودى

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة، هجومًا إرهابيا استهدف مدينة أبها في المملكة العربية السعودية، وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 10 مدنيين أبرياء.
وجدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان - في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة - التزام واشنطن بدعم ومساندة أصدقائها في المنطقة والالتزام بدعم المملكة العربية السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها من مثل هذه الهجمات، كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لجلالة الملك خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال مكالمتهما الهاتفية أمس.
وأفاد سوليفان بأن جماعة الحوثي أعلنت مسؤوليتها عن هذا الهجوم، قائلا: "سنعمل مع شركائنا السعوديين والدوليين لمحاسبتهم".
وفي السياق نفسه، ذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان - أن الهجمات المتكررة في الأسابيع العديدة الماضية أدت إلى إلحاق الضرر بالمدنيين والبنية التحتية المدنية وتقويض الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي للصراع اليمني وتهديد أكثر من 70 ألف مواطن أمريكي يعيشون في المملكة العربية السعودية.
وأضافت أن الحوثيين يتبعون نمطا خطيرا من الإجراءات التعسفية والعدوانية المتزايدة ضد اليمنيين وجيران اليمن والمجتمع الدولي.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه لذلك تواصل الولايات المتحدة، إلى جانب المجتمع الدولي، الحث على وقف تصعيد الصراع، مؤكدة ضرورة أن يجلس الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات للعمل معا ودعم عملية السلام الجديدة الأكثر شمولا التي تقودها الأمم المتحدة.
واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها بتمني الشفاء العاجل لضحايا الهجوم الإرهابي.

وأعلن التحالف أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها، مؤكدا سقوط شظايا اعتراض الطائرة في محيط المطار.
وذكر التحالف أن 12 مدنيا من جنسيات مختلفة أصيبوا جراء الحادث، مؤكدا عودة الحركة الجوية بانسيابية في المطار بعد إجراءات السلامة المعتادة.

الولايات المتحدة الامريكية ميليشيات الحوثي المملكة العربية السعودية أبها وزارة الخارجية الامريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

قتيل و16 مصابًا بانقلاب أتوبيس «غرب الدلتا» بطريق الإسكندرية- مطروح (صور)

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال

لابيد: إيران تشكل خطرًا على العالم وليس إسرائيل فقط

بإجمالى 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»