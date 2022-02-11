دراسة: تقليل الأوزون السطحى يسهم بفعالية فى زيادة إنتاجية القمح

ذكرت صحيفة العلوم والتكنولوجيا اليومية الماضي، أن باحثين صينيين لاحظوا وفقاً لنتائج دراسة قاموا بها، أن بإمكان خفض جرعة الأوزون إلى النصف المساهمة في زيادة إنتاج القمح بأكثر من 20 بالمئة، حسبما أفادت وكالة أنباء “ شينخوا” الصينية.

وبحسب نتائج التقرير البحثي، فإن ارتفاع تركيزات تلوث الأوزون السطحي يعوق نمو المحاصيل ويُقلل من إنتاجيتها.

وتعاون باحثون من جامعة نانجينغ لعلوم المعلومات والتكنولوجيا مع تسع مؤسسات أخرى لتقييم الخسائر النسبية في إنتاجية محاصيل الأرز والقمح والذرة بسبب الأوزون، وذلك من خلال الجمع بين تجارب ارتفاع الأوزون في أنحاء آسيا ورصد الهواء في نحو 3 آلاف موقع في الصين واليابان وجمهورية كوريا.

ولاحظ الباحثون وفقاً لنتائج المقال البحثي الذي نُشر مؤخراً في مجلة "ناتشر فوود"، أن إجمالي الخسارة السنوية لإنتاج المحاصيل في شرق آسيا بسبب الأوزون يُقدر بنحو 63 مليار دولار أمريكي.

وبشكل أكثر تفصيلاً، فإذا ما تم تخفيض الأوزون إلى النصف مع اتخاذ تدابير لخفض الانبعاثات، بالنسبة لمحاصيل القمح والأرز والذرة، سيُمكّن ذلك من زيادة إنتاج المحاصيل المذكورة في الصين بنسب 21 بالمئة، و10 بالمئة، و 4 بالمئة على التوالي.

واقترح الباحثون القيام بما يلزم من إجراءات تسهم في التخفيف للسيطرة على انبعاثات الأوزون، وتبني تدابير زراعية تكيفية للتعامل مع ارتفاع مستويات الأوزون السطحي في أنحاء شرق آسيا.

وتكلّف المستويات المرتفعة لتلوث الأوزون في آسيا الصين واليابان وكوريا الجنوبية خسائر تقدر بحوالي 63 مليار دولار سنويًا، من محاصيل الأرز والقمح والذرة، بحسب ما أظهرته دراسة حديثة نشرت في مجلة "نايتشر فود" المتخصصة.

وبخلاف الأوزون في الستراتوسفير، وهو "طبقة الأوزون" الشهيرة التي تحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية، فإن الأوزون يشكّل لدى وجوده في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي ملوثًا ثانويًا يصبح سامًا عندما يزداد تركيزه.

وهو ينشأ عبر تفاعل كيميائي ناجم عن اختلاط ملوثين، غالبًا ما يبعثان من السيارات أو الصناعة، في وجود ضوء الشمس، وقد يتداخلان مع عملية التمثيل الضوئي للنبات ونموه.

واستندت الدراسة التي نشرت، الإثنين، إلى بيانات مراقبة التلوث من المنطقة وتجارب ميدانية لتظهر أن تأثير الأوزون على المحاصيل في آسيا أكبر مما كان يعتقد.

وقال مؤلفو الدراسة إن النتائج يجب أن تدفع بصنّاع السياسات إلى خفض الانبعاثات التي تنتج الأوزون.

وأوضح المعدّ الرئيسي للدراسة والأستاذ الفخري في جامعة طوكيو كازوهيكو كوباياشي "نجحت السيطرة على نسبة تلوث الهواء في كل أمريكا الشمالية وأوروبا في خفض مستويات الأوزون".

وأضاف لوكالة فرانس برس: "علينا تكرار هذا النجاح في شرق آسيا وجنوبها".

واستخدمت تقديرات سابقة لتأثير الأوزون على المحاصيل الأساسية مثل الأرز والقمح والذرة في بعض الأحيان أصنافًا من هذه المحاصيل غير منتشرة في آسيا أو اختبرت نباتات تزرع في أوعية بدلًا من الحقول.