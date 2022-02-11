الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس النيجر: السلام هو صورة الإسلام يجب أن يعمل الجميع على ترسيخها فى العالم

رئيس النيجر السيد
رئيس النيجر السيد محمد بازوم

 قال رئيس النيجر السيد محمد بازوم، إن السلام هو صورة الإسلام التي يجب أن يعمل الجميع على ترسيخها في العالم.


و أضاف رئيس النيجر - في مداخلة لدى ختام المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في العاصمة الموريتانية (نواكشوط) - أن الإسلام دين السلام، والصورة التي يجب أن يعمل الجميع على ترسيخها في العالم، مؤكدا أهمية تصحيح الصورة السلبية التي يحاول البعض إلصاقها بالدين الحنيف.


و أشاد رئيس النيجر، بدور العلماء الموريتانيين في نشر الإسلام وقيمه النبيلة في مختلف أنحاء المعمورة، وفي منطقة الساحل الإفريقي على وجه الخصوص.


و أبرز الرئيس النيجري المكانة المهمة التي يوليها الإسلام للعلم والمعرفة وجهاد النفس والارتقاء بها إلى درجة عالية من السمو والترفع عن كل ما ينافي الصراط المستقيم


و كان المؤتمر - الذي شهد مشاركة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة - قد دعا في ختام أعماله مساء أمس في العاصمة الموريتانية نواكشوط إلى مواصلة البحث عن خطاب جديد مقنع، ومقاربة متجددة تفتح الآفاق وتقترح الحلول بعيداً عن خطاب اليأس والقنوط الذي نُهي عنهُ المؤمنون: (وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ).


يذكر أن وزير الأوقاف قد أكد - خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم المنعقد بدولة موريتانيا الثلاثاء الماضي، بحضور محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا، ورئيس الوزراء الموريتاني، وجمع غفير من الوزراء والسفراء والعلماء والكتاب والمفكرين - أكد أن السلام يصنعه الأقوياء و أنه هو البديل الحقيقي للحرب ولظلم الإنسان لأخيه الإنسان سواء أكان ظلمًا مباشرًا أم غير مباشر ، بقصد أو بدون قصد ، مشيرا إلى أن السلام لا يعني فقط عدم المواجهة في الحروب التقليدية والسلام الإنساني الذي ننشده أوسع من ذلك بكثير.

الافريقي جديد مؤتمر صور على عرف صورة الرئيس السلام الإسلام خلال وزير ختام الدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال

لابيد: إيران تشكل خطرًا على العالم وليس إسرائيل فقط

بإجمالى 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»