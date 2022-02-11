الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

اليوم.. وزير الأوقاف يؤدى خطبة الجمعة بمسجد محمد على بالقلعة

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم بمسجد محمد علي بالقلعة بالقاهرة بعنوان: "مخاطر الطلاق"، ويكون بصحبته جمع من ضيوف المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

 

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام موضوع خطبة الجمعة، ولا يزيد مدة الخطبتين الأولى والثانية عن عشر دقائق.

 

كما شددت وزارة الأوقاف على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا.

 

ويعقد المؤتمر يومي ١٢و١٣ فبراير ٢٠٢٢م بالقاهرة تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، وجمع من الأئمة الفلسطينيين المشاركين بالدورة التدريبية المشتركة لأئمة مصر وفلسطين بأكاديمية الأوقاف الدولية.


واستقبل الدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة ، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة ، والشيخ بشير إبراهيم سلامة عضو المكتب الاعلامي ، مساء أمس الخميس، وفود الدول المشاركة في المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان : "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي".

 

ووصل من جمهورية غانا كل من:  محمد سلمان الحسن عضو المجلس الوطني للسلام ، و ارمبارو شعيب عضو مجلس ادارة المجلس الوطنى للسلام ، و زكريا موسى رئيس الشئون العامة بوزراة الخارجية للمشاركة في المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

 

وما استقبل الشيخ  السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم ، والشيخ هاني عنتر مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم ، والشيخ محمد عبد الظاهر مدير إدارة التدريب عن بعد ، والدكتور عمرو مصطفى مدير عام البعثات والوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة ، والشيخ بشير إبراهيم سلامة عضو المكتب الاعلامي ، الشيخ أحمد تميم مفتي جمهورية أوكرانيا للمشاركة في المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة مخاطر الطلاق جميع الأئمة مسجد محمد علي بالقلعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

برقم الجلوس.. روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المحافظات 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال

لابيد: إيران تشكل خطرًا على العالم وليس إسرائيل فقط

بإجمالى 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»