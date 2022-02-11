اليوم.. وزير الأوقاف يؤدى خطبة الجمعة بمسجد محمد على بالقلعة

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم بمسجد محمد علي بالقلعة بالقاهرة بعنوان: "مخاطر الطلاق"، ويكون بصحبته جمع من ضيوف المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام موضوع خطبة الجمعة، ولا يزيد مدة الخطبتين الأولى والثانية عن عشر دقائق.

كما شددت وزارة الأوقاف على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا.

ويعقد المؤتمر يومي ١٢و١٣ فبراير ٢٠٢٢م بالقاهرة تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، وجمع من الأئمة الفلسطينيين المشاركين بالدورة التدريبية المشتركة لأئمة مصر وفلسطين بأكاديمية الأوقاف الدولية.



واستقبل الدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة ، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة ، والشيخ بشير إبراهيم سلامة عضو المكتب الاعلامي ، مساء أمس الخميس، وفود الدول المشاركة في المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان : "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي".

ووصل من جمهورية غانا كل من: محمد سلمان الحسن عضو المجلس الوطني للسلام ، و ارمبارو شعيب عضو مجلس ادارة المجلس الوطنى للسلام ، و زكريا موسى رئيس الشئون العامة بوزراة الخارجية للمشاركة في المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

وما استقبل الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم ، والشيخ هاني عنتر مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم ، والشيخ محمد عبد الظاهر مدير إدارة التدريب عن بعد ، والدكتور عمرو مصطفى مدير عام البعثات والوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة ، والشيخ بشير إبراهيم سلامة عضو المكتب الاعلامي ، الشيخ أحمد تميم مفتي جمهورية أوكرانيا للمشاركة في المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.