وفاة 8 منقبين عن الذهب إثر انهيار بئر للتنقيب شمال موريتانيا

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وفاة ثمانية منقبين عن الذهب في انهيار بئر بمنطقة اصبيبرات شمال البلاد.

ودعا الرئيس الموريتاني - في تغريدة بثتها الرئاسة - الموريتانيين المواطنين العاملين في مجال التنقيب عن الذهب لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، واحترام تدابير الأمن والسلامة.

وأعرب ولد الغزواني عن تعازيه لذوي ضحايا الحادث الذي وقع صباح أمس.

وكانت شركة “معادن موريتانيا” قد أعلنت أن 8 منقبين فقدوا بعد انهيار آبار للتنقيب عليهم، وقالت إنها أرسلت آليات للتدخل، وبدأت البحث عنهم.

وشهدت منطقة اصبيريات الواقعة على بعد تسعين كلم من مدينة الشامي انهيار بعض الآبار التي يقيمها منقبون بحثا عن الذهب.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، دون تسجيل أي وفيات جراء الفيروس.

كما أعلنت الصحة الموريتانية في منشورها اليومي بشأن الوضعية الوبائية في البلاد، عن تسجيل 117 حالة شفاء تام من أعراض الفيروس، موضحة أن مصالحها أجرت 2382 فحصً، كلها فحوص تشخيص (493 منها عبر فحص الحمض النووي PCR، و1889 عبر الفحص السريع TDR).

وأشارت إلى أنه بحصيلة اليوم إرتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 58542، من بينها 57099 حالة شفاء، و472 حالة نشطة، و971 وفيات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.