ختام دورتى فنون الخط العربى والرسم فى بيت الشعر بالأقصر

اختتم بيت الشعر بالأقصر دورتي الخط والرسم للناشئة، وقد حاضر في دورة الخط العربي الدكتور محمد عبادي محمود معلم الخط العربي بالأزهر الشريف وحاصل على المركز الأول لمبدعين العرب بلندن وهو خطاط وفنان تشكيلي له أبحاث عديدة في الخط العربي ومنسق رابطة المبدعين العرب وسفير الإبداع لدى جريدة وتلفزيون الطبعة الأولى ٢٠١٨، وعضو النقابة العامة للخطاطين بالقاهرة وحاصل على درع أوسكار عالم النجوم ٢٠١٩.

ختام دورتى فنون الخط العربى والرسم

تعرف المشتركون خلال دورة الخط العربي على أساسيات الخط العربي وبالتحديد خط الرقعة والغرض من تعلمه، وقاعدة تعليم الحروف الجرهمية ومميزات تعلم خط الرقعة، وقاعدة الحروف الألفية واستعمال خط الرقعة، وقاعدة الحروف البائية وكيفية تطبيق قاعدة السنون في خط الرقعة- قاعدة الحروف التي تحت السطر وفوق السطر والحروف المطموسة وغيرها.

ختام دورتى فنون الخط العربى والرسم

وفي دورة تعليم الرسم حاضر الدكتور أحمد محمد سمير مدرس التصميم بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، له العديد من المشاركات في معارض فنية داخل الكلية وخارجها.

انقسمت ورشة تعليم الرسم إلى قسمين: القسم الأول دراسة العناصر المرئية بواسطة الخط والظل والنور، أما الخط فهو تحديد الشكل وتحديد الأماكن المظلمة والمضيئة في العنصر المرئي، والقسم الثاني هو استلهام موضوع من وحي خيال الطالب يعبر عنه بحرية، والمرحلة الأخيرة تم تقسم المشاركين إلى خمس مجموعات يتعاون أفراد المجموعة في تنفيذ عمل فني بواسطة الأقلام الملونة والورق الملون.

ختام دورتى فنون الخط العربى والرسم

وفي ختام الدورة استمع المشاركون في دورة الخط العربي والرسم لكلمة قصيرة من الدكتور محمد عبادي محاضر دورة الخط العربي وكلمة قصيرة من الدكتور أحمد سمير محاضر دورة الرسم عن أهم ما أنجزوه في الدورتين، بعد ذلك تم توزيع شهادات المشاركة على المشاركين وسط فرحة وتصفيق الحضور.