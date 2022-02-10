الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة توضح موعد انكسار ذروة الموجة الخامسة لفيروس كورونا

الدكتور محمد النادي
الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا

قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن البلاد تشهد ذروة الموجة الخامسة من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح النادي في تصريح خاص لـ«الدستور»، أنه من المتوقع انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا وانكسار ذروة الموجة الخامسة للفيروس في مصر، مع بداية شهر أبريل المقبل تزامنًا مع الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة.

وطالب النادي المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة تخوفا من انتشار كورونا وخاصة فيروس اوميكرون “ سريع الانتشار".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 2428 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 380028 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2191 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 57 حالة جديدة.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 446308 من ضمنهم 380028 حالة تم شفاؤها، و 23110 حالة وفاة.

وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا لقاح

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