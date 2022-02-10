الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«بجامل ناس».. فضل شاكر يعود لجمهوره بألبوم غنائي كامل

فضل شاكر
فضل شاكر

يعود النجم اللبناني فضل شاكر إلى جمهوره من جديد بألبوم غنائي كامل وذلك بعدما طرح خلال الأعوام الماضية العديد من الأغنيات المنفردة لجمهوره بعد عودته للساحة الغنائية بعد فترة من الغياب.

ويضع فضل اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد والذي يحمل اسم “بجامل ناس" ويتعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات حيث انتهى الفترة الماضية من تسجيل عدد كبير من أغنيات الألبوم، تمهيدًا لطرحه للجمهور خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكشفت شركة روتانا عن البوستر الدعائي للألبوم والذي شوقت من خلاله الجمهور المصري والعربي والذي ظهر فيه فضل شاكر وهو يرتدي معطف شتوي ويمسك في يده قبعة.

آخر أعمال فضل الغنائية

طرح فضل شاكر آخر أعماله الغنائية في أكتوبر الماضي حيث طرح أغنية منفردة تحمل اسم "قاعد مكانا" عبر موقع يوتيوب والمنصات الغنائية الإلكترونية والإذاعات.

وتعاون فضل شاكر في أغنية “قاعد مكانا” مع الشاعر الغنائي أحمد المالكى والملحن إسلام زكى، ومكس وماستر وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

وتم تصوير الفيديو كليب ما بين الأردن وبيروت، فيما قام بإخراج الفيديو كليب الفنان الأردنى منذر رياحنة، وإشراف عام إياد النقيب.

تقول كلمات الأغنية:"قاعد مكانا وبسرح معاك.. شايف بدالك صورنا.. مش قولنا دايماً هاشوفك هناك..غيرنا بإيدينا قدرنا..قاعد مكاننا وبسرح معاك.. مش قولنا دايماً هاشوفك هناك غيرنا بإيدينا قدرنا..هنا إبتدينا وتاه الكلام..هنا أتلاقو الروحين..هنا أتواعدنا بالحب أتعاهدنا.. والوعد ده راح فين".

كما طرح المطرب اللبناني سبتمبر الماضي أغنية "فستان الحلوة" على "يوتيوب" والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل ومكس وماستر هانى محروس.

تقول كلماتها: "فستان الحلوة، فستان الحلوة بيغرينى، وقوامها مدوخنى ياعينى، ورينى جمالك ورينى، ورينى الحلاوة، السهرة حا تحلى وصباحى، الناس حا تغمض وأنا صاحى، وأخدِك ف إيديا ف مرواحى، وتزيد الغلاوة".

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