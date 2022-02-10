تسمم 5 من أسرة واحدة فى كفر الشيخ

أصيبت أسرة مكونة من 5 أشخاص بينهم طفلين في البرلس بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة سمك.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة من مستشفى البرلس المركزي، بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة، للمستشفى مصابين بتسمم غذائي، لتناولهم وجبة سمك، وتم تقديم الاسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من «الماظة محمد حسن عاشور 65ً سنة، وأحمد شريف القصاص 3 سنوات، وكارما محمد القصاص، 3 سنوات، وإيمان محمد سعد، 25 سنة، وماجدة عارف محمد الزغبي، 30 سنة، وجميعهم من مدينة برج البرلس».

وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازم باستقبال مستشفي البرلس المركزي.