راؤول ألبيول‪:‬ «صلاح» قادر على اللعب لبرشلونة أو الريال (حوار)

فى عام ٢٠٠٩، تعاقد فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد، مع عدد من كبار اللاعبين فى العالم، أمثال كريستيانو رونالدو وريكاردو كاكا وكريم بنزيما، ولتأمين خطوطه الدفاعية ضم راؤول ألبيول، من فالنسيا. تمسك «ألبيول» بالفرصة، وقدم أربعة مواسم رائعة مع «الملكى» قبل أن يرحل إلى نابولى الإيطالى، ثم عاد إلى إسبانيا مرة أخرى، لكن إلى فياريال، حيث قادهم لحصد أول لقب كبير منذ ٩٨ عامًا، هو الدورى الأوروبى، الموسم الماضى، بعد إقصاء العملاق الإنجليزى مانشستر يونايتد، فى النهائى. توج «ألبيول» مع المنتخب الإسبانى بمونديال ٢٠١٠ إضافة لـبطولتى يورو ٢٠٠٨، و٢٠١٢. ورغم بلوغه سن السادسة والثلاثين، لكنه يبقى أحد العناصر الرئيسية فى المنتخب الإسبانى.

■ بعد نتائج مميزة الموسم الماضى وبالوجود فى منتصف الموسم.. ما هدفك مع فياريال هذا العام؟

- هدفنا الأول هو أن يلعب فياريال فى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما فعلنا هذا الموسم.

■ فياريال لديه مواجهة مرتقبة أمام يوفنتوس فى ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.. ما توقعاتك لتلك المباراة؟

- ستكون مباراة صعبة للغاية، لأن يوفنتوس فريق رائع، على الرغم من ذلك أعتقد أنها مباراة متكافئة ٥٠٪ لكل فريق، مباراة معقدة وصعبة لكنها متوازنة.

■ بعد تحقيق الدورى الأوروبى الموسم الماضى.. هل تحلمون فى التتويج بدورى الأبطال هذا العام؟

- لدينا مباراة أمام يوفنتوس صعبة، نحن لا نفكر فى شىء آخر سوى تلك المباراة أمام فريق رائع.

■ قبل انطلاق ثمن نهائى دورى الأبطال.. من تُرشح للفوز باللقب؟

- بكل وضوح، أرشح بايرن ميونخ أو ليفربول للفوز بدورى أبطال أوروبا هذا الموسم.

■ التتويج بالدورى الأوروبى.. ماذا يعنى لك؟

- لقد كان حلمًا أصبح حقيقة، منذ وصولى إلى هذا النادى، شعرت بالانخراط مع لاعبين كُثر يشعرون بالسعادة، كان شعورًا عظيمًا بالنسبة لى.

■ حدثنا عن العمل مع مدرب فريقك الحالى يوناى إيمرى المتخصص فى التتويج بالدورى الأوروبى.. ما مزايا العمل معه؟

- لقد قضيت معه بعض الوقت بالفعل عندما لعبت لفالنسيا فى السابق، لقد تطور كثيرًا كمدرب، وهو مُنشغل بالتفكير فى كرة القدم كل يوم، يقوم بدراسة تفاصيل كل مباراة على أكمل وجه.

■ ما خطتك المستقبلية.. هل تريد البقاء والاعتزال فى فياريال.. وبعد التقاعد هل تريد أن تصبح مدربًا أم إداريًا.. أم أنك تفكر فى شىء آخر؟

- أرغب فى البقاء فى هذا النادى لسنوات عديدة، لأننى أشعر أننى فى بيتى، إنه مكان مألوف للغاية، عندما أتوقف عن لعب كرة القدم لا أستبعد أن أصبح مدربًا، أنا أحب كرة القدم.

■ لعبت لـريال مدريد ٤ أعوام.. كيف تقيم مسيرتك مع هذا النادى؟

- لدى ذكريات جيدة عديدة مع هذا الفريق، عندما تتحدث عن ريال مدريد فأنت تتحدث عن أحد أكبر الأندية فى العالم.

■ مسيرتك الكروية امتدت حوالى ٢٠ عامًا وفزت بألقاب كبرى عديدة.. ما أفضل لحظاتك مع الساحرة المستديرة؟

- بلا شك، كانت التتويج مع المنتخب الإسبانى بكأس العالم ٢٠١٠.

■ كنت عنصرًا فى المنتخب الإسبانى المُتوج بكأس العالم ٢٠١٠ ويورو ٢٠٠٨ و٢٠١٢.. هل ترى أن هذا الجيل يُمكن اعتباره الأفضل فى التاريخ؟

- ربما كنا أفضل منتخب فى تاريخ كرة القدم، ولكن كان يُمكن دائمًا تطوير المنتخب وتحسينه، وكان لدينا فريق رائع، وكانت هناك أجواء جيدة فى غرفة خلع الملابس، هذا ما جعلنا أفضل.

■ هل ترى منتخب إسبانيا قادر على تحقيق كأس العالم هذا العام؟

- إسبانيا دائمًا قادر على الفوز بالمونديال، دائما مرشح لتحقيقه، لدينا لاعبون رائعون فى بلدنا، ويمكننا الفوز على أى منتخب أو فريق آخر.

■ لويس إنريكى مدرب إسبانيا استدعاك لارتداء قميص المنتخب مرة أخرى العام الماضى.. هل ترغب فى المشاركة بالمونديال القادم مع منتخب بلادك؟

- بالطبع أرغب فى ذلك، كل اللاعبين الإسبان يرغبون فى ذلك، ولكن يمكننى فقط أن أعمل بشكل جيد مع فريقى، وأن آمل أن تأتى الفرصة مرة أخرى.

■ رحيل ميسى عن برشلونة.. كيف ترى تلك الخطوة؟ الآن الليجا بدونه ورونالدو وراموس فهل تأثرت البطولة بمغادرتهم؟

- كل شىء لديه بداية ونهاية، وقصة ميسى مع برشلونة وصلت لنهايتها، الدورى الإسبانى مازال قويًا للغاية، هُناك لاعبون رائعون يلعبون فى الليجا، وأعتقد أن المسابقة رائعة للغاية.

■ من وجهة نظرك.. من أفضل لاعب فى العالم حاليًا.. محمد صلاح أم كريم بنزيما أم روبرت ليفاندوفسكى؟

- إذا كان علىّ الاختيار بين هذا الثلاثى، فسأذهب لكريم بنزيما.. إنه الأفضل.

■ حظيت خلال مسيرتك بمواجهة الكثير من المهاجمين.. من أفضل من واجهتهم؟

- بالطبع ليونيل ميسى وكريستيانو رونالدو.

■ من أفضل بين ميسى ورونالدو؟

- لا يُمكن الاختيار بين هذا الثنائى، كلاهما الأفضل.

■ محمد صلاح.. ما رأيك فيما يُقدمه مع ليفربول هذا الموسم.. كيف يُمكنك وصفه؟

- إنه لاعب كرة قدم مذهل.. إنه سريع ولديه موهبة هائلة.

■ إذا طلبت منك أن تعطى محمد صلاح ترتيبًا بين أفضل اللاعبين فى العالم.. فما هو الترتيب الذى ستختاره له؟

- بلا شك هو من بين الخمسة الأوائل الأفضل فى العالم.

■ هل ترى صلاح قادرًا على اللعب فى الدورى الإسبانى وتعويض ميسى فى برشلونة أو اللعب لريال مدريد؟

- بكل تأكيد، إنه أمر واضح، لديه الجودة الكافية للعب مع أى فريق كبير فى العالم.

■ لعبت مع بنزيما ولم يسجل العديد من الأهداف ولكنه الآن يفعل ذلك.. كيف تراه كلاعب؟ وما رأيك فى تطوره بهذا العمل؟

- بنزيما لاعب مثير للإعجاب، هو لاعب مُتكامل فى جميع جوانب اللعبة، لقد كان ينمو ويتطور كلاعب كرة قدم عندما زاملته فى ريال مدريد.

■ هل أنت مع فكرة كأس العالم كل عامين أم ضدها؟

- أنا ضد تلك الفكرة.