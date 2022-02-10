الخميس 10 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس ممرضة زعمت خطف طفلها للحصول على إجازة من العمل بالغربية

متهمة
متهمة

أمرت نيابة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية برئاسة المستشار محمد الشرنوبي بحبس ممرضه 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد زعمها اختطاف طفلها الرضيع على يد مجهولين من أمام منزلها، حيث تبين كذب إدعاء المتهمة واختلاقها الواقعة.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بتحرير سيدة محضراً باختطاف طفلها من أمام المنزل أثناء عودتها من السوق.

وكشفت جهود البحث أن صاحبة البلاغ  لديها 3 أطفال وليس لديها طفل رضيع كما ادعت، وأن المذكورة تعمل ممرضة بأحدي المستشفيات بالإسكندرية، واستخرجت شهادة ميلاد بزعم أنها أنجبت طفل علي غير الحقيقة، حتى تتمكن من الحصول على إجازة رعاية طفل، واستدعى رجال المباحث زوج المتهمة وأكد بأنه منفصل عن المتهمة ولديه منها 3 أطفال وليس لديهم طفل رضيع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

لابيد: إيران تشكل خطرًا على العالم وليس إسرائيل فقط

بإجمالى 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»

موفد أمريكى يحض لبنان وإسرائيل على تسوية النزاع الحدودى البحرى بينهما