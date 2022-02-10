حبس ممرضة زعمت خطف طفلها للحصول على إجازة من العمل بالغربية

أمرت نيابة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية برئاسة المستشار محمد الشرنوبي بحبس ممرضه 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد زعمها اختطاف طفلها الرضيع على يد مجهولين من أمام منزلها، حيث تبين كذب إدعاء المتهمة واختلاقها الواقعة.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بتحرير سيدة محضراً باختطاف طفلها من أمام المنزل أثناء عودتها من السوق.

وكشفت جهود البحث أن صاحبة البلاغ لديها 3 أطفال وليس لديها طفل رضيع كما ادعت، وأن المذكورة تعمل ممرضة بأحدي المستشفيات بالإسكندرية، واستخرجت شهادة ميلاد بزعم أنها أنجبت طفل علي غير الحقيقة، حتى تتمكن من الحصول على إجازة رعاية طفل، واستدعى رجال المباحث زوج المتهمة وأكد بأنه منفصل عن المتهمة ولديه منها 3 أطفال وليس لديهم طفل رضيع.