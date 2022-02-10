6 مارس.. النطق بالحكم على المتهم بقتل عروسه ليلة حنتها فى القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، اليوم الخميس، بإحالة أوراق "أحمد أ ر" المتهم بقتل عروسة قليوب ليلة حنتها لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 6 مارس المقبل، للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن ياسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر عادل حجازى، ومحمود محمد بريرى، وأمانة سر رضا فتحي جاب الله.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11190 لسنة 2021 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 3399 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهم قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليها، بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين"، ثم استدرج المجني عليها بأن هاتفها وطلب منها النزول خلف المنزل ثم سدد لها عدة طعنات بأماكن متفرقة بجسدها إلي أن فاضت روحها إلي بارئها.

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إشارة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة ربة منزل مقيمة دائرة القسم وبها عدة طعنات، حيث أكد والد المجني عليها أنه أثناء الاحتفال بـ"حنة" ابنته "المجني عليها " أمام منزله، ورد لها اتصال هاتفي على إثر ذلك قامت بالخروج من مسكنهما وعقب تأخرها بحث عنها وعثر عليها داخل قطعة أرض فضاء وبها عدة إصابات، وتبين عدم تواجد هاتفها المحمول فنقلها للمستشفى لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت.