الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محمود توفيق يستقبل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور محمد بن على كومان ــ أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب ـــ الذي يزور القاهرة حاليًا للإعداد للاجتماع الوزاري السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب، المقرر عقده بالعاصمة التونسية مطلع الشهر القادم.

تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل للمجلس، بالإضافة لاستعراض سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمني العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.

ومن جانبه أشاد وزير الداخلية بالدور التنسيقي الفعال الذي تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تدعيم التعاون الأمني العربي متعدد الأطراف ونشر الخبرات الشرطية العربية فيما بين الدول الأعضاء بالمجلس بهدف الارتقاء بالأداء الأمني.

وأكد أن تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية الشقيقة يُعتبر ركيزة أساسية فى استراتيجية وزارة الداخلية من منطلق إدراكها لحجم وخطورة التحديات الأمنية بالمنطقة، وفى إطار ما توليه مصر وقيادتها السياسية من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع محيطها العربى.

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