الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انطلاق الموسم الثاني من «وادي الجن» الليلة

مسلسل وادي الجن
مسلسل وادي الجن

تنطلق أولى حلقات مسلسل “وادي الجن” الموسم الثاني، اليوم الخميس على إحدى المنصات الإلكترونية، وذلك بعد نجاح موسمه الأول وتحقيقه نسب مشاهدات كبيرة.

 

مسلسل “وادي الجن” حقق نجاحا كبيرا بعرض موسمه الأول رغم أن معظم أبطاله من الفنانين الشباب إلا أنهم استطاعوا جذب المشاهدين لهم لقوة قصة المسلسل، وهو من إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، رؤى شنوحة، عبد الرحمن اليماني، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة بشرى.

 

وتدور أحداث المسلسل بجزئه الأول حول حكاية 4 طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة “وادى الجن”، الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلى خفى تسيطر عليه قوي سحرية شريرة، مع إضفاء جو من التشويق والإثارة، ويعتمد أغلبية مشاهده على المؤثرات البصرية VFX.

 

وشارك في بطولة المسلسل العديد من نجوم الفن الشباب، وعلى رأسهم ليلى أحمد زاهر وسينتيا خليفة وريهام سعيد ورؤى شنوحة ومحسن منصور وهنا داوود ويوسف عثمان وحسن مالك وصالح عبد النبي وكريم الدسوقي وشمم الحسن وعبد الرحمن اليماني وعلا رامي وفراس سعيد وهبة عبد الغني وحمزة العيلي وهند رضا وأحمد عبد الحي وصفاء جلال وبشرى أسما سليمان والمسلسل من تأليف محمد هشام عبية ومنة إكرام وعمر خالد.

وتحكي قصة مسلسل وادي الجن عن مجموعة من الشباب يحاولون اكتشاف وادي الجن من خلال إحدى الكهوف ثم تتطور الأحداث، ويقدم يوسف من خلال شخصية خالد دور لاعب بوكس وستاند آب كوميدي يحاول اكتشاف وادي الجن، ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية والرومانسية داخل الكهف ثم تتطور الأحداث بينه وبين الأبطال.
 

ومن أبطال العمل الفنانة ليلي أحمد زاهر، والتي عرض لها مؤخرا مسلسل في بيتنا روبوت وشارك في بطولته الفنان هشام جمال وعمرو وهبة وشيماء سيف وآخرون وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه وهو ما دفع القائمين عليه عن الإعلان لتقديم جزء ثان منه.

مسلسل وادي الجن مسلسل حلقات مسلسل أولى حلقات الموسم الثاني وادى الجن الليلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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