محافظ الفيوم يتفقد الأعمال النهائية لتطوير منطقة السواقي
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأعمال الإنشائية النهائية لتطوير منطقة السواقي بوسط مدينة الفيوم، بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم.
أكد محافظ الفيوم، خلال تفقده لمنطقة السواقي على سرعة الانتهاء من الأعمال تبعاً للجداول الزمنية المحددة، مشدداً على مراعاة البعدين البيئى والجمالي للمنطقة، كونها مقصداً سياحياً مهماً ومعلماً المعالم الحضارية للمحافظة، لافتاً إلى أهمية تكثيف زراعة شجيرات الزينة والمساحات الخضراء والأماكن المجانية المفتوحة، مع استغلال المشهد المائي لبحر يوسف، لجعل المنطقة متنفساً لأهالي الفيوم.
كما استمع المحافظ، من مسئولي الشركة المنفذة لأعمال التطوير عن نسب الإنجاز، وأخر الأعمال الإنشائية التي تم تنفيذها بالمشروع، حيث أوضح مسئولوا الشركة أنه تم الانتهاء من إنشاءات المطاعم والكافتيريات، وأعمال إنشاء المسرح الروماني، والنصب التذكاري، فضلاً عن مناطق البحيرات الصناعية، كما تم الانتهاء من توصيل خط مياه شرب جديد بمنطقة السواقي، بدلا من الخط القديم، لخدمة أكبر عدد من المواطنين، كما تم الإنتهاء من تأهيل الحائط الساند لبحر يوسف بالمنطقة، إضافة لأعمال الطريق الموازي للبحر، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال تطوير بداية الشهر القادم.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أن أعمال تطوير منطقة السواقي تسير بخطى متسارعة، في إطار الاستغلال الأمثل لكافة أصول ومقدرات الدولة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، لافتاً إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين واستشاريين فى التطوير المعماري، لإعداد مخطط لتطوير متكامل لمنطقة السواقي التي تعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة، مؤكداً أنه تم مراعاة الدراسات المرورية والمظهر البيئى والحضاري للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادي من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، وتكون عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، مؤكداً أن المشروع سيغير شكل العاصمة والمنطقة بالكامل.
الجدير بالذكر، أن مشروع تطوير السواقي الجاري تنفيذه لن تتحمل المحافظة أية تكلفة مالية، وسيكون العمل به بنظام حق الانتفاع بما يحقق عائداً اقتصادياً للمحافظة، وتشمل أعمال التطوير إحلال وتجديد البنية التحتية للمنطقة، وإنشاء أعمال هندسية ومحاور مرورية على بحر يوسف بمنطقة السواقي.