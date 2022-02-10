10 أطنان مجهولة المصدر.. ضبط مصنع ألبان بدون ترخيص في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط صاحب معمل منتجات البان لإدارته مصنع بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية.

البداية كانت عندما قامت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية، أسفرت جهودها عن ضبط 32 قضية أبرزها القضايا الآتية فى مجال الغش التجاري.

وجرى ضبط المدير المسؤول عن معمل منتجات ألبان، وبحوزته 200 شيكارة ملح طعام يستخدم في التصنيع بإجمالي وزن 10 أطنان و40 قرص جبن رومي بإجمالي وزن 400 كيلو جرام تصنع بدون ترخيص أو سجل صناعي وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.