إعلان شروط تقديم الطلاب للأعذار القهرية أثناء أداء امتحان الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من الشروط التي يجب اتباعها لتقديم الطلاب للأعذار القهرية أثناء أداء امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م.

وضمنت هذه الشروط كالآتي:

- إذا حدث للطالب عذر قهری (مرضي أو غيره) أثناء أدائه الامتحان في مادة أو أكثر يحول دون استمرار الطالب في أداء الامتحان يعرض على طبيب اللجنة أو الزائرة الصحية، لعمل تقرير طبي يفيد بعدم استطاعة الطالب استكمال الامتحان، وتقرير آخر من رئيس لجنة سير الامتحان، ويتم إرسال هذه التقارير إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في ذات اليوم؛ لعرضها على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي لبحث الحالة وعرض التقرير على رئيس قطاع التعليم العام للنظر في مدى أحقية الطالب لأداء امتحان الدور الثاني في هذه المواد بالدرجة الفعلية من عدمه.

وكان اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة نجاح ٧٣.٢٦%، حيث بلغ عدد المتقدمين ١٩٣١٤٠ طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٠.١٤% ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح ٦٧.٨٦% بالإضافة إلى نتيجة القسم المهني بنسبة نجاح ٧٩.٥٣%.

وعقب اعتماد النتيجة توجه محافظ الجيزة بخالص التهنئة لأبناء محافظة الجيزة.

ومن جانبه، أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الرابط المنشور على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالجيزة، متمنياً دوام النجاح والتفوق لأبنائنا الطلاب.

بينما اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بنسبة نجاح ٧٣.٢ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٨٦٠٦١ طالبا وطالبة، حضر منهم ١٨٢٠٦٦ طالبا وطالبة ونجح ١٣٣٣٠١.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٧.٢ %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٧٤ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٦%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٧.٢ %.