الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسُ جهاز مكافحة الإرهاب العراقي: سقف طموح القوات عالٍ جدًا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد رئيسُ جهاز مُكافحة الإرهاب العراقي  الفريق عبد الوهاب الساعدي، اليوم الخميس، ان سقف طموح قوات مُكافحة الإرهاب عالٍ جداً من ناحية تطوير الأساليب العملياتية والتدريبية والمعلوماتية.

وذكر بيان للجهاز مُكافحة الإرهاب، أن "الفريق عبد الوهاب الساعدي استقبل رئيس هيئة أركان الجيش الأسباني الأدميرال تيودورو استيبان لوبيز كالديرون برفقة سفير اسبانيا في العراق بيدرو مارتينيث"، مبينًا أن "الجانبين تباحث العلاقات الثُنائية بين البلدين وسُبل مُكافحة التنظيمات الإرهابيـة المُتطرفة في المنطقة والعالم".

وأكد أن "اللقاء بحث أيضًا تعزيز المجالات الفنية واستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة بما يُحقق مصلحة البلدين".

وأعرب رئيس هيئة أركان الجيش الإسباني "عن تقديره للتضحيات التي بذلها أبناء العراق عامة ورجال جهاز مُكافحة الإرهاب خاصة في معاركهم ضد الإرهاب"، لافتاً إلى أن "زيارته جاءت من أجل تعزيز التعاون واستمرار العمل المُشترك من أجل الوقوف بوجه الإرهاب وتجفيف منابعه التي تُشكل خطرًا على العالم أجمع".

من جانبه، ثمن رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب هذه الزيارة التي وصفها "بالهادفة"، موضحًا أن "سقف طموح  قوات جهاز مُكافحة الإرهاب عالٍ جدًا من ناحية تطوير الأساليب العملياتية والتدريبية والمعلوماتية".

وأكد "سعيه المُستمر بالتعاقد على أفضل التقنيات الألكترونية والأسلحة الحديثة".

واستعرض رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب "أبرز العمليات العسكرية النوعية المُنفذة خلال العامين المُنصرمين على بقايا الإرهاب في البلاد والتي استهدفت رؤوس كبيرة أفشلت الكثير من المُخططات الإرهابية داخل البلاد". 

واشار البيان ان"الطرفين تبادل الهداية حيثُ أهدى الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي للأدميرال تيودورو، راية تنظيم داعـش الإرهابي المهزوم والتي إستحوذت عليها قوات جهاز مُكافحة الإرهاب أثناء معركة الموصل، كتعبير رمزي عن النصر الذي حققته القوات العراقية البطلة". 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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