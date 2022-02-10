وزارة الداخلية الصومالية: تفجير انتحارى فى تقاطع قرب القصر الرئاسى

أعلنت وزارة الداخلية الصومالية عن تفجر انتحاري نفسه صباح اليوم عند تقاطع” عيل غابتا” في العاصمة مقديشو، حسب ما أفادت به قيادة الشرطة الوطنية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية، عبدالفتاح آدم حسن، إن انتحاريًا فجر نفسه عند تقاطع "عيل غابتا" في العاصمة مقديشو، وأسفر عدة إصابات مدنيين.

وأكد أنه قد وصلت أجهزة الأمن الوطنية إلى مكان الحادث، لقيام تحقيق ملابسات التفجير الإرهابي.

هجمات شنتها حركة الشباب الإرهابية في الصومال

يذكر أنه في وقت سابق، حصدت 3 هجمات شنتها حركة الشباب الإرهابية في الصومال أرواح 4 أشخاص، بينهم ثلاثة عسكريين في أحدث موجة إرهابية في البلاد.

وقتل عسكريان من بعثة حفظ السلامة الإفريقية في الصومال، الإثنين الماضي، وأصيب آخرون في هجوم لحركة الشباب الإرهابية جنوب الصومال.

وقال إعلام محلي إن مسلحي الشباب قصفوا بالمدفعية على قاعدة تابعة لقوات حفظ السلام الإفريقية في الصومال في مديرية دينسور بمحافظة باي جنوب الصومال.

احتراق مركبتين عسكريتين

ووفق المصادر استهدفت 24 قذيفة هاون القاعدة، وأسفرت عن مقتل عسكريين اثنين من قوات أميصوم وجرح 5 آخرين، إضافة إلى احتراق مركبتين عسكريتين.

وعلى صعيد الوضع الميداني في العاصمة مقديشو، قتل "مدرب عسكري" ومدني في هجومين من فصلين شنهما مسلحون، فيما تبنت حركة الشباب الهجمات الثلاث.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من السلطات الأمنية في الصومال حول التطورات الأمنية.

وصعدت ميليشيات الشباب أنشطتها الإرهابية لعرقلة الانتخابات التشريعية المستمرة في الصومال.

عمليات أمنية ضد ميليشيات الشباب

ونفذ الجيش الصومالي، الأسبوع الماضي، عمليات أمنية ضد ميليشيات الشباب الإرهابية بولاية جوبالاند، حيث قام بتمشيط 5 قرى بهدف ملاحقة الإرهابيين.

ووفق إعلام رسمي نفذت العملية القوات الصومالية الخاصة المدربة أمريكيًا المعروفة اختصارًا "دنب"، كما جرت في 5 قرى تابعة لمحافظة جوبا السفلى التي تسيطر عليها حركة مناطق شاسعة منها.

وبحسب مسئول أمني فالعملية هدفت إلى ملاحقة عناصر من حركة الشباب الإرهابية، وألحقت خسائر مادية وبشرية في صفوف الميليشيات.