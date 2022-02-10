الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أفضل الأطعمة لتعزيز الرغبة الجنسية في عيد الحب

عيد الحب
عيد الحب

تحتفل دول العالم بعيد الحب 14 فبراير وفيه يتم تبادل الهدايا بين الأحبة، والاحتفال لا يكتمل ايضًا إلا بسفرة الطعام التي تعدل الحالة المزاجية للأفضل وتعمل على تعزيز الرغبة لدى الزوجين حيث شارك خبراء الطعام بعض عناصر القائمة المفاجئة التي تعمل على ذلك.

وفقًا لموقع"الديلي ميل" البريطاني من الخضروات التي أثبتت فعاليتها في تعزيز الرغبة الجنسية البنجر  لاحتوائه على معدن يساعد النساء على التمثيل الغذائي واستخدام هرمون الاستروجين ويزيد هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

تحتوي الخضروات أيضًا على خصائص مرخية يمكنها تحسين تدفق الدم في الجسم، ومن الخضروات الأخرى التي أوصى بها العلماء الفطر "المشروم" الذي ينتج الفيتامينات التي تكوّن خلايا الدم الحمراء وتحمل الأكسجين إلى الأعضاء التناسلية.

ثبت أيضًا أن الشاي الأخضر يزيد من تدفق الدم، ولكن ليشعر بالتأثير الكامل الذي اقترحته أخصائية التغذية في Lifesum، كريستينا جاكس، لابد من شرب كوبين أو ثلاثة أكواب في اليوم.

وفقًا لدراسة، يمكن أن يساعد الرمان والفستق في جعل الرجال في حالة مزاجية لأن هذه الأطعمة  ويمكن أن تعزز مستويات هرمون التستوستيرون، وتشمل الأنواع الأخرى الشوكولاتة الداكنة والتوت البري وبذور اليقطين.   

شارك العلماء أيضًا بعض الأطعمة والمشروبات المعروفة بتعزيز الدافع الجنسي ولكنها في الواقع تفعل العكس تمامًا، ويمكن أن يؤدي تناول المحار بشكل مفاجئ إلى ضعف الأداء والغازات والانتفاخ، ويعد الحفاظ على نظام غذائي صحي ومغذي يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الدافع الجنسي، لكنها تقول أيضًا إن الشعور بالرضا عن نفسك لا يقل أهمية. 

وقالت: إن الشعور بالرضا عن نفسك وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، في العلاقة فيما بعد وعلى المدى الطويل.

عناصر القائمة المفاجئة تعزز الرغبة الجنسية لتجعلك في حالة مزاجية الرغبة الجنسية عيد الحب يساعد الرمان والفستق في جعل الرجال في حالة مزاجية الأخرى الشوكولاتة الداكنة

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