الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لماذا تستهدف «الهجرة» مشاركة شركات عالمية في «مصر تستطيع بالصناعة»؟

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ثوور لومان، المدير التنفيذي لقطاع الأسمدة والطاقة الخضراء بشركة تيسنكروب الألمانية المتخصصة في مجال صناعة الأسمدة والبتروكيماويات والطاقة النظيفة لمدة 80 عاما في مصر، وأيمن المغلي المدير الاقليمي لتطوير الاعمال.

 حضر اللقاء السفير محمد خيرت مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، وذلك لبحث سبل التعاون في إطار التحضير لإطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" وهو النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" المقرر انعقادها أواخر شهر مارس القادم.  

في مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بلومان، وأعربت عن سعادتها بهذا اللقاء وتطلعها إلى تعاون مثمر مع الشركة، لما لها من تاريخ طويل في مصر في مجال صناعة البتروكيماويات والطاقة الخضراء التي تعد أحد أهم الركائز التي تقوم عليها أي صناعة.

 وأضافت أن هذه النسخة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" ستشهد لأول مرة دعوة مديري عدد من الشركات العالمية التي يعمل بها الخبراء المصريون، لحضور الفعاليات حتى يتعرفوا عن قرب على استراتيجية الدولة المصرية والجهود المبذولة لتطوير المجال الصناعي، وذلك للإسهام في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وتعظيم الاستفادة من خبرات علمائنا في كل مكان.

واستعرضت وزيرة الهجرة محاور وأهداف سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، خلال اللقاء، وكذلك نتائج النسخ الخمس السابقة منه، مشيرة إلى أن مؤتمرات "مصر تستطيع" هي مؤتمرات وطنية تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف بالأساس جمع علمائنا وخبرائنا المصريين بالخارج وربطهم بأرض الوطن للاستفادة من علمهم وخبراتهم وكفاءتهم وإدماجها في عملية التنمية الجارية في الدولة المصرية بعهد الجمهورية الجديدة، موجهة الدعوة للخبير الألماني والكوادر المصرية العاملة بالشركة التي يترأسها للمشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة".

من جانبه، عبر ثوور لومان، المدير التنفيذي لقطاع الأسمدة والطاقة الخضراء بشركة تيسنكروب الألمانية المتخصصة في مجال صناعة الأسمدة والبتروكيماويات والطاقة النظيفة، عن تقديره وامتنانه للقاء وزيرة الهجرة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا انبهاره بالطفرة التي حدثت في مصر على كل المستويات بما يجعلها في مصاف الدول الكبرى ابتداءً من ٢٠١٥.

وأضاف لومان أن شركته تعمل في مجال الطاقة في مصر منذ 80 عامًا، معربا عن اعتزازه بالكوادر المصرية الماهرة التي تعمل في كل أقسام وإدارات الشركة، ووصفهم بأنهم شركاء نجاح وعنصر مهم ومؤثر في دولاب العمل والإنتاج، زاستعداده لحضور مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" والتعاون من أجل أن يؤتي ثماره.

الهجرة نبيلة مكرم خبير مصر تستطيع شركات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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