الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحفيو البيت الأبيض والبنتاجون يطلبون الإذن بمرافقة الجنود شرق أوروبا

جريدة الدستور

طلب صحفيو البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" السماح لهم مرافقة القوات الأمريكية التي يتم نشرها في شرق أوروبا تزامنًا مع حشد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية وبالقرب من بيلاروسيا.

وحسب شبكة “سي بي إس” الأمريكية اليوم فقد اعتبر الصحفيون الأمريكيون أن عدم إتاحة الفرصة لهم لمرافقة قوات بلادهم ليس في مصلحة الأمريكيين وخصوصًا من لديهم أقارب يخدمون في هذه القوات.

ووجه اتحاد صحفيي البنتاجون اليوم خطابًا إلى كل من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين ولمستشار الأمن القومي جيك سوليفان في هذا الشأن في ظل القواعد المتبعة منذ الحرب العالمية الثانية بإتاحة مستوى من السماح للصحفيين بمرافقة الجنود في المهام العسكرية الخارجية رغم أن هناك من المسئولين من يرى أنه أحيانًا تكون التغطية الصحفية في غير صالح مجريات العمليات العسكرية.

واشنطن اوروبا شرق اوروبا البنتاجون البيت الأبيض الولايات المتحدة

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