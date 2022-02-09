هانى الناظر يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

أعرب الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، عن سعادته بدعوات المصريين له بالشفاء على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأكد أنه خرج من المستشفى مساء الثلاثاء، بعد استقرار حالته الصحية.

وأضاف الدكتور هاني الناظر، أنه تعرض لوعكة صحية منذ 3 أسابيع، حيث ارتفعت درجة حرارة الجسم، مما اضطره إلى دخول المستشفى لضرورة الرعاية الصحية.

وأوضح “الناظر” أن المرض ابتلاء شديد من الله، ولكن هناك أشياء جميلة من بينها دعوات الناس.

غادرت المستشفى اليوم بعد أن تجاوزت المرحلة الصعبة

وتابع: الحمد لله وبفضله غادرت المستشفى اليوم بعد أن تجاوزت المرحلة الصعبة وعدت للمنزل لاستكمال باقي البرنامج العلاجي المتبقي والتأهيلي بإذن الله.

وتحدث محمد الناظر نجل الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق، عن تفاصيل حالة والده الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر الدكتور محمد الناظر منشورًا عبر حسابه على فيسبوك يتحدث به عن صحة والده، قائلًا: شكرًا لكل الناس اللي اهتموا بصحة الوالد، وبعتذر إني مش برد على حد فحبيت أعرفكم الوضع.

إصابة الدكتور هاني الناظر بفيروس كورونا

كما كشف نجل الدكتور هاني الناظر، أن والده أُصيب بفيروس كورونا المستجد منذ 12 يومًا وكان وضعه وقتها مستقرًا ويتحسن حتى قارب على الشفاء، ولكن لم يظل الوضع هكذا كثيرًا، قائلًا: الحرارة عليت تاني وتعب والتحاليل ساءت فجأة، ولذلك رأى الأطباء أن هناك ضرورة لدخوله المستشفى؛ وذلك لتجنب مزيد من التدهور بحالته الصحية.