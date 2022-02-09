الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

هانى الناظر يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

هانى الناظر
هانى الناظر

أعرب الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، عن سعادته بدعوات المصريين له بالشفاء على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأكد أنه خرج من المستشفى مساء الثلاثاء، بعد استقرار حالته الصحية.

وأضاف الدكتور هاني الناظر، أنه تعرض لوعكة صحية منذ 3 أسابيع، حيث ارتفعت درجة حرارة الجسم، مما اضطره إلى دخول المستشفى لضرورة الرعاية الصحية.

وأوضح “الناظر” أن المرض ابتلاء شديد من الله، ولكن هناك أشياء جميلة من بينها دعوات الناس.

غادرت المستشفى اليوم بعد أن تجاوزت المرحلة الصعبة

وتابع: الحمد لله وبفضله غادرت المستشفى اليوم بعد أن تجاوزت المرحلة الصعبة وعدت للمنزل لاستكمال باقي البرنامج العلاجي المتبقي والتأهيلي بإذن الله. 

وتحدث محمد الناظر نجل الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق، عن تفاصيل حالة والده الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر الدكتور محمد الناظر منشورًا عبر حسابه على فيسبوك يتحدث به عن صحة والده، قائلًا: شكرًا لكل الناس اللي اهتموا بصحة الوالد، وبعتذر إني مش برد على حد فحبيت أعرفكم الوضع.

إصابة الدكتور هاني الناظر بفيروس كورونا

كما كشف نجل الدكتور هاني الناظر، أن والده أُصيب بفيروس كورونا المستجد منذ 12 يومًا وكان وضعه وقتها مستقرًا ويتحسن حتى قارب على الشفاء، ولكن لم يظل الوضع هكذا كثيرًا، قائلًا: الحرارة عليت تاني وتعب والتحاليل ساءت فجأة، ولذلك رأى الأطباء أن هناك ضرورة لدخوله المستشفى؛ وذلك لتجنب مزيد من التدهور بحالته الصحية.

الدكتور هاني الناظر هاني الناظر المستشفى استشاري الأمراض الجلدية فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

«الأرصاد» توضح حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

حبس «معلمة البانجو» بمنشأة القناطر 4 أيام على ذمة التحقيق

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. إعادة أممية لتعريف التقدم في عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

خالد عكاشة

مكافأة مالية سخية.. هل تطيح برأس تنظيم «ولاية خراسان»؟

محمد العسيري

الهجرة إلى الداخل

د هند جاد

العطار وحبة غلة البنات

ماجد حبته

اعتذار هولندى قد يكون مقبولًا

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا تدين الهجوم الإسرائيلى على أراضيها

«المركزى الفلسطينى» يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمنى

رئيس لبنان يؤكد استعداده لبحث نقاط مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل