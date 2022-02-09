الأربعاء 09 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب التنسيقية ينجح في اعتماد إنشاء كوبرى مشاة مزلقان أبيس بالإسكندرية

النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل ووزير التنمية المحلية

نجح  النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  فى استكمال الاعتماد المالي بقيمة 8 ملايين جنيه لإنشاء كوبرى لعبور المشاه على مزلقان أبيس بين منطقتي الموظفين وسكينة بمحافظة الإسكندرية، بعد لقاء مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي.

وجاء ذلك استكمالا لما تقدم به النائب محمد اسماعيل وبناءًا على المقترح الذي قام بتقديمه فى مجلس النواب والذى تم مناقشته بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٩ وعليه تمت الموافقة على إنشاء الكوبرى مناصفة بين محافظة الإسكندرية ووزارة التنمية المحلية.

وشارك النائب محمد إسماعيل،  في الاجتماعات التى تبعته لتنسيق أعمال التنفيذ  سواء بالمحافظة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١ برئاسة السكرتير العام المساعد و الجهات المعنية للتنسيق وكذلك الاجتماع التنسيقي بين هيئة السكك الحديد والحى و جهاز تعمير الساحل الشمالى بتاريخ ٢٠٢١/٩/١١. 

و تقدم النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجها إلى وزير التنمية المحلية ووزير النقل والمواصلات بشأن الإعفاء من مصاريف التهديدات لكوبرى مشاة بمنطقـة الموظفين و سكينة بمحافظة الاسكندرية.

يذكر أنه تمت المعاينة من جهاز تعمير الساحل الشمالي وإستشارى المشروع للبدء في المشروع، وتم اعتماد المبلغ المالي للمحافظة بناءا على الطلب الذي تقدم به النائب محمد إسماعيل لوزير التنمية المحلية واللقاء الذي تم بينهما لبحث الموافقة على التمويل للمحافظة.

النائب محمد إسماعيل تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين وزير التنمية المحلية الإسكندرية مجلس النواب نواب

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