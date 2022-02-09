برلمانى يتقدم بطلب إحاطة لاستكمال بناء مجمع محاكم الزقازيق

تقدم النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عمر مروان، بشأن تأخر إعادة بناء مباني محاكم بمدينة الزقازيق خاصة بعد إخلاء المبني الرئيسي المواجه لمبنى مديرية أمن الشرقية بوسط مدينة الزقازيق.

وقال النائب عاطف المغاوري، في طلبه، إن تأخر إعادة بناء مبنى المحاكم بمدينة الزقازيق واختصار العمل “ أول الزقازيق وثان الزقازيق” بالمبنى الوحيد الذي تم تشييده خلف مديرية أمن الشرقية، والمجاور لقسمي شرطة مركز الزقازيق وأول الزقازيق.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه نتيجة لعدم حسم الأمر والتأخر في استكمال مبانى محاكم الزقازيق تم استئجار مبنى أهالي خارج المدينة وتخصيصه للنيابات بشكل غير لائق على حسب وصفه في طلب الإحاطة ، كما أن المبنى غير آمن على أعضاء النيابات والمواطنين والمحامين، كما أن المبنى المؤجر يكلف مبالغ طائلة ويحمل ميزانية وزارة العدل أعباء إضافية، كما أنه في ذات الوقت لا يحقق الغرض المستهدف منه، بأن تكون أماكن التقاضي لائقة بالقضاء المصري.