الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى يتقدم بطلب إحاطة لاستكمال بناء مجمع محاكم الزقازيق

النائب عاطف المغاوري
النائب عاطف المغاوري

تقدم النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،  ووزير العدل المستشار عمر مروان، بشأن تأخر إعادة بناء مباني محاكم بمدينة الزقازيق خاصة بعد إخلاء المبني الرئيسي المواجه لمبنى مديرية أمن الشرقية بوسط مدينة الزقازيق.

وقال النائب عاطف المغاوري، في طلبه، إن تأخر إعادة بناء مبنى المحاكم بمدينة الزقازيق واختصار العمل “ أول الزقازيق وثان الزقازيق” بالمبنى الوحيد الذي تم تشييده خلف مديرية أمن الشرقية، والمجاور لقسمي شرطة مركز الزقازيق وأول الزقازيق.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه نتيجة لعدم حسم الأمر والتأخر في استكمال مبانى محاكم الزقازيق  تم استئجار مبنى أهالي خارج المدينة وتخصيصه للنيابات بشكل غير لائق على حسب وصفه في طلب الإحاطة ، كما أن المبنى غير آمن على أعضاء النيابات والمواطنين والمحامين، كما أن المبنى المؤجر يكلف مبالغ طائلة ويحمل ميزانية وزارة العدل أعباء إضافية، كما أنه في ذات الوقت لا يحقق الغرض المستهدف منه، بأن تكون أماكن التقاضي لائقة بالقضاء المصري.

النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع محاكم الزقازيق طلب إحاطة وزير العدل تأخر إعادة بناء محاكم الزقازيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

حبس «معلمة البانجو» بمنشأة القناطر 4 أيام على ذمة التحقيق

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

موعد مباراة الأهلى والهلال السعودى فى كأس العالم للأندية

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. إعادة أممية لتعريف التقدم في عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

خالد عكاشة

مكافأة مالية سخية.. هل تطيح برأس تنظيم «ولاية خراسان»؟

محمد العسيري

الهجرة إلى الداخل

د هند جاد

العطار وحبة غلة البنات..

ماجد حبته

اعتذار هولندى قد يكون مقبولًا

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا تدين الهجوم الإسرائيلى على أراضيها

«المركزى الفلسطينى» يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمنى

رئيس لبنان يؤكد استعداده لبحث نقاط مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل