الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الزعفرانة

حادث مرور
حادث مرور

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم وقع مساء اليوم الأربعاء، بين سيارتين ملاكي بطريق “السخنة - الزعفرانة”، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت غرفة إسعاف السويس تلقت بلاغا من قائدي السيارات، يفيد بالحادث ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير المرفق 9 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، بمنطقة الزعفرانة.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص أن الحادث وقع أمام طواحين الهواء على مسافة 110 كيلو جنوب السويس، حيث اصطدمت سيارة تحمل لوحات تصادم سيارة رقم "5641 ع ج ص" مع سيارة رقم "615 ي ر ط"، ووقع التصادم نتيجة للسرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات بين السيارتين.

وقالت مصادر طبية لـ«الدستور»، إن المصابين من أسرتين وهما من محافظتي القاهرة والغربية، وحالتهم مستقرة إذ أن أغلب الإصابات كسور وسحجات وكدمات، ويعاني 3 مصابين من حالة ما بعد الارتجاج نتيجة لتأثير الاصطدام في الحادث.

حادث تصادم السويس في السويس طريق الزعفرانة طريق السخنة مستشفى السويس العام تصادم سيارتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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